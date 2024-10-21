Мама ребенка: школы в Латвии не готовы брать детей с особенностями

Вероника Башарина отметила, что люди с физическими и ментальными проблемами плохо включены в латвийское общество.

Она рассказала, что детей с такими диагнозами вынуждены вести постоянную борьбу.

"В каждый конкретный момент это была борьба: борьба за детский сад, борьба за школу. Так же, скорее всего, будет и дальше", - отметила Вероника.

При этом, по ее словам, в детских садах к детям с синдромом Дауна стали относиться лучше, но в школах ситуация сложная:

"Система образования в Латвии очень сегрегирующая. Несмотря на то, что законодательство говорит, что люди с диагнозом могут учиться в любой школе, которая находится ближе всего к их дому, школы не готовы брать детей с особенностями", - сказала она.

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