Тишина в Старой Риги нарушается шумными вечеринками и драками; власти города бессильны

Представитель отеля Гатис Граудиньш пояснил программе 4. studija, что не против Старой Риги как места развлечений, но в последнее время ситуация вышла из-под контроля.

"В качестве примера могу привести шесть наших отелей в Таллинне, где один из них расположен в месте, похожем на Старый город. В Таллинне принят закон, согласно которому алкоголь можно продавать до 2 часов ночи в будние дни и до 3 часов ночи в выходные. Это многое меняет", - сказал Граудиньш.

Уже не первый год отель отказывается от открытой террасы ресторана, где гости могут насладиться трапезой летом, поскольку не смог защитить террасу от ночных обитателей и регулярного осквернения.

Отель договорился с владельцем одного из развлекательных заведений по соседству о проведении уборки. По утрам в понедельник фасад отеля моют, так как на него плюют и обливают алкоголем. Сотрудники отеля иногда вызывают полицию по два-три раза за ночь, но у муниципальной полиции нет ресурсов, чтобы приезжать так часто.

"Таксисты приезжают в 8 утра, гости едут в аэропорт. А в пяти метрах от того, где они садятся в такси, гости видят, что кто-то валяется, кто-то дерется. Тут же скорая помощь собирает пострадавших. Вот что происходит, это реальная история", - рассказал представитель отеля.

Рижская дума: муниципалитеты не имеют права ограничивать развлекательные заведения