В Льговский район Курской области России для участия в наступательных операциях переброшены 40 военнослужащих КНДР, 18 из которых ранее пытались скрыться, но были пойманы, сообщили источники в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.
18 военнослужащих КНДР, пытавшихся скрыться с позиций российских войск в Курской области, были задержаны россиянами в Комарчинском районе Брянской области, сообщили источники.
Согласно информации источников, около 40 военных инструкторов из КНДР вместе с полусотней российских военнослужащих находились на позициях в лесу Хомутовского района Курской области недалеко от Колячека.
"Установлено, что северокорейцы обучали российских военных использованию воздушных шаров в военных целях. Военнослужащие Вооруженных сил России обучали представителей КНДР тому, как нужно вести современное пехотное сражение, используя опыт так называемой "специальной военной операции", - сказал источник.
Источник информации отметил, что после окончания учебного курса военнослужащие КНДР несколько дней без еды и без указаний на дальнейшие планы и намерения были оставлены в лесу в Колячекском районе.
Некоторые северокорейские военные 14 октября решили покинуть свои позиции, чтобы разыскать командиров российской армии.
16 октября военнослужащих, пропавших со своих позиций, обнаружили и задержали российские военные. Расстояние от места побега составило около 60 километров.
По данным источников, теперь "все 40 военнослужащих КНДР, находившихся на позициях в Хомутовском районе, переведены в Льговский район Курской области для участия в наступательных операциях в Курской области".
Ранее председатель Совета резервистов сухопутных войск украинской армии Иван Тимочко заявил, что военные КНДР, скорее всего, в первую очередь будут переведены в Курскую область.
Как сообщили источники, военнослужащих КНДР готовят к войне против Украины на четырех российских полигонах.
Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, речь идет не о наемниках из КНДР, а о полноценных воинских подразделениях, регулярных войсках КНДР, которые будут вовлечены в войну с Украиной.
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