В США умер бывший исламский проповедник Фетхулла Гюлен. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинял его в попытке государственного переворота в 2016 году.
Умер исламский проповедник Фетхулла Гюлен. Эрдоган обвинял его в организации мятежа в Турции
Как сообщает Herkul (сайт последователей Гюлена) в X, проповедник умер в больнице 20 октября. Ему было 83 года.
Движение Гюлена, которое в Турции называется «Хизмет», пропагандирует терпимый ислам и ставит во главу угла образование, свободные рынки и взаимодействие между разными вероисповеданиями.
Самая заметная форма деятельности «Хизмета» — создание и управление школами как в Турции, так и за ее пределами.
Долгое время Гюлен считался вторым после Эрдогана человеком по уровню влияния в Турции.
В прошлом они были соратниками, но затем их пути разошлись.
В 2013 ряд чиновников, близких к Эрдогану, были обвинены в коррупции.
Многие полагали, что за обвинениями стоят полицейские и прокуроры из движения «Хизмет».
В 2014 году турецкие власти признали «Хизмет» террористической организацией, а Гюлена объявили в розыск.
К тому моменту проповедник уже жил в США: Гюлен уехал туда в 1999 году на лечение и больше не возвращался в Турцию.
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В 2016 году в Турции была совершена попытка государственного переворота, в результате которого погибли более 200 человек.
Эрдоган обвинил Гюлена в организации мятежа, но проповедник свою причастность отрицал.
После этого по всей стране начались преследования сторонников Гюлена: более 150 тысяч человек (в том числе учителей, полицейских, журналистов) были уволены или отстранены от своих должностей, и более 77 тысяч человек были арестованы.
Компании и СМИ, связанные с Гюленом, перешли под контроль государства или прекратили свою деятельность.
Гюлен родился в деревне в провинции Эрзурум в 1941 году в семье имама.
В 1959 он сам стал имамом, а в 1960-е приобрел популярность как проповедник в провинции Измир.
Студенческие дома и чайные, в которых Гюлен проповедовал в то время, положили начало его движению.
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