Умер исламский проповедник Фетхулла Гюлен. Эрдоган обвинял его в организации мятежа в Турции

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В 2016 году в Турции была совершена попытка государственного переворота, в результате которого погибли более 200 человек.

Эрдоган обвинил Гюлена в организации мятежа, но проповедник свою причастность отрицал.

После этого по всей стране начались преследования сторонников Гюлена: более 150 тысяч человек (в том числе учителей, полицейских, журналистов) были уволены или отстранены от своих должностей, и более 77 тысяч человек были арестованы.

Компании и СМИ, связанные с Гюленом, перешли под контроль государства или прекратили свою деятельность.

Гюлен родился в деревне в провинции Эрзурум в 1941 году в семье имама.

В 1959 он сам стал имамом, а в 1960-е приобрел популярность как проповедник в провинции Измир.

Студенческие дома и чайные, в которых Гюлен проповедовал в то время, положили начало его движению.