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Умер исламский проповедник Фетхулла Гюлен. Эрдоган обвинял его в организации мятежа в Турции

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BBC
Фетхулла Гюлен
Фетхулла Гюлен Фото: BBC News

В США умер бывший исламский проповедник Фетхулла Гюлен. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинял его в попытке государственного переворота в 2016 году.

Как сообщает Herkul (сайт последователей Гюлена) в X, проповедник умер в больнице 20 октября. Ему было 83 года.

Движение Гюлена, которое в Турции называется «Хизмет», пропагандирует терпимый ислам и ставит во главу угла образование, свободные рынки и взаимодействие между разными вероисповеданиями.

Самая заметная форма деятельности «Хизмета» — создание и управление школами как в Турции, так и за ее пределами.

Долгое время Гюлен считался вторым после Эрдогана человеком по уровню влияния в Турции.

В прошлом они были соратниками, но затем их пути разошлись.

В 2013 ряд чиновников, близких к Эрдогану, были обвинены в коррупции.

Многие полагали, что за обвинениями стоят полицейские и прокуроры из движения «Хизмет».

В 2014 году турецкие власти признали «Хизмет» террористической организацией, а Гюлена объявили в розыск.

К тому моменту проповедник уже жил в США: Гюлен уехал туда в 1999 году на лечение и больше не возвращался в Турцию.

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В 2016 году в Турции была совершена попытка государственного переворота, в результате которого погибли более 200 человек.

Эрдоган обвинил Гюлена в организации мятежа, но проповедник свою причастность отрицал.

После этого по всей стране начались преследования сторонников Гюлена: более 150 тысяч человек (в том числе учителей, полицейских, журналистов) были уволены или отстранены от своих должностей, и более 77 тысяч человек были арестованы.

Компании и СМИ, связанные с Гюленом, перешли под контроль государства или прекратили свою деятельность.

Гюлен родился в деревне в провинции Эрзурум в 1941 году в семье имама.

В 1959 он сам стал имамом, а в 1960-е приобрел популярность как проповедник в провинции Измир.

Студенческие дома и чайные, в которых Гюлен проповедовал в то время, положили начало его движению.

BBC
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