Кремль всегда отрицал какую-либо причастность к отравлению Навального в 2020 году и к его смерти в колонии.

В августе 2020 года, чтобы вывезти Навального на лечение в Германию, понадобились титанические усилия множества людей. Одним из самых громких и настойчивых голосов, требовавших отпустить Навального (он тогда был без сознания) за границу, был голос его жены.

Как следует из нескольких уже опубликованных в прессе фрагментов книги, Навальный сам был инициатором ее написания, его желание поддерживали и издательства. Две другие причины довести дело до конца, как следует из отрывка, опубликованного изданием «Медиазона» (в реестре «иноагентов» в России), были драматичными — так их назвал сам Навальный.

«Если меня тут все-таки грохнут, то это будет память обо мне. Опять же, если грохнут, то семья получит гонорар и проценты от продаж. А они, по идее, должны быть. Уж если таинственное покушение химоружием, а потом трагическая смерть в тюрьме не продают книги, то я уж не знаю, что продает. Автора книги убивает злодей-президент — это же мечта отдела маркетинга», — шутил он. Чувство юмора, легко узнаваемое и давно знакомое его сторонникам, не изменяло ему ни в колонии, ни на больничной койке.

Би-би-си: Как ему удалось сохранить чувство юмора? Он шутил в колонии, он шутил в суде даже за день до смерти.