В Видземе из частной собственности похищены вещи стоимостью 20 000 евро

В среду, 16 октября, в Ерской волости Валмиерского края было установлено, что в период с 15 по 16 октября, взломав навесные замки, преступники проникли на территорию собственности. Украдены детали техники, инструменты и около 350 литров дизельного топлива, общий ущерб составил около 12 390 евро. По данному случаю начат уголовный процесс.

В период с 17 по 18 октября в Конской волости Валмиерского края при взломе дверей дома и соседних зданий были похищены различные вещи и инструменты, ущерб составил около 10 000 евро. И в этом случае начат уголовный процесс.

Полиция призывает жителей принять превентивные меры безопасности для предотвращения подобных преступлений, то есть установить камеры наблюдения или системы сигнализации. Важно убедиться, что замки и крепления дверей качественные и надежные.

Полиция рекомендует хранить ценные вещи в закрытых, безопасных помещениях, например, в сараях или гаражах, и регулярно проверять имущество, сотрудничать с соседями и обмениваться информацией об окружающих подозрительных ситуациях.

Госполиция призывает жителей сообщать о любых подозрительных лицах или транспортных средствах вблизи собственности по телефону 110.

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