В результате реформы Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) более 30 человек могут потерять работу, заявил министр экономики Виктор Валайнис в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
"Изменения будут очень большими": министр заявил, что более 30 человек могут потерять работу в LIAA
"Изменения будут очень большими", - сказал Валайнис, сообщив, что более 30 человек могут потерять работу.
Он также заявил, что реформа изменит как численность сотрудников LIAA, так и сферы ответственности сотрудников.
В будущем сотрудники LIAA будут сконцентрированы на работе с инвестициями и экспортом.
"В сфере инвестиций мы планируем утроить количество сотрудников (..), а также в несколько раз увеличить количество сотрудников, занимающихся экспортом", - сказал министр экономики.
По словам Валайниса, планируется существенно сократить количество отделений LIAA, которое сейчас приближается к 20, а также будет внедрена система оценки работы во всех подразделениях учреждения - как региональных, так и зарубежных.
"Мы планируем существенно сократить количество сотрудников, но в то же время у тех, кто останется, вырастут зарплаты", - сказал Валайнис.
Он сообщил, что реформа LIAA в настоящее время находится на завершающей стадии и вскоре можно будет рассказать подробнее о предстоящих изменениях.
"Это вопрос ближайших нескольких недель", - сказал Валайнис, отметив, что проект реформы LIAA в настоящее время находится на финальной стадии согласования.
Уже сообщалось, что должность директора LIAA вакантна с конца сентября 2023 года, когда ее покинул Каспар Рожкалнс.
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