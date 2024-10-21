"Изменения будут очень большими": министр заявил, что более 30 человек могут потерять работу в LIAA

"Изменения будут очень большими", - сказал Валайнис, сообщив, что более 30 человек могут потерять работу.

Он также заявил, что реформа изменит как численность сотрудников LIAA, так и сферы ответственности сотрудников.

В будущем сотрудники LIAA будут сконцентрированы на работе с инвестициями и экспортом.

"В сфере инвестиций мы планируем утроить количество сотрудников (..), а также в несколько раз увеличить количество сотрудников, занимающихся экспортом", - сказал министр экономики.

По словам Валайниса, планируется существенно сократить количество отделений LIAA, которое сейчас приближается к 20, а также будет внедрена система оценки работы во всех подразделениях учреждения - как региональных, так и зарубежных.

"Мы планируем существенно сократить количество сотрудников, но в то же время у тех, кто останется, вырастут зарплаты", - сказал Валайнис.

Он сообщил, что реформа LIAA в настоящее время находится на завершающей стадии и вскоре можно будет рассказать подробнее о предстоящих изменениях.

"Это вопрос ближайших нескольких недель", - сказал Валайнис, отметив, что проект реформы LIAA в настоящее время находится на финальной стадии согласования.

Уже сообщалось, что должность директора LIAA вакантна с конца сентября 2023 года, когда ее покинул Каспар Рожкалнс.

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