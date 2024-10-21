Яблоки любят и взрослые, и дети. Однако магазинные яблоки, зачастую, чем-то покрыты - они блестящие и кажутся жирными. Что это такое?

Тема обработки яблок "невесть чем" поднимается из года в год. Заострить внимание на этом вопросе нас побудила дискуссия в группе в Facebook, где обсуждались БИО-яблоки, купленные в латвийском продуктовом магазине: они были покрыты жировой пленкой. В комментариях разгорелась бурная дискуссия, в том числе и высказывались мнения, что существуют сорта яблок, у которых эта блестящая поверхность образуется естественным путем.