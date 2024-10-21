Бригита умерла в карете скорой помощи, прямо у себя во дворе. После того как она родила сына, началось сильное кровотечение, и помощь была вызвана слишком поздно. Спасти ее не удалось. Это случилось 31 июля 2020 года, и в тот день четверо детей остались без матери, а Игорь Бензе потерял жену - женщину, которая имела два магистерских диплома и несла в себе море любви. Сегодня все задаются вопросом: что было сделано, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем? Когда будет внедрен новый алгоритм оценки рисков для домашних родов? И как собираются компенсировать утрату те, кто оказался виновным?