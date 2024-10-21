Бригита умерла в карете скорой помощи, прямо у себя во дворе. После того как она родила сына, началось сильное кровотечение, и помощь была вызвана слишком поздно. Спасти ее не удалось. Это случилось 31 июля 2020 года, и в тот день четверо детей остались без матери, а Игорь Бензе потерял жену - женщину, которая имела два магистерских диплома и несла в себе море любви. Сегодня все задаются вопросом: что было сделано, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем? Когда будет внедрен новый алгоритм оценки рисков для домашних родов? И как собираются компенсировать утрату те, кто оказался виновным?

Несмотря на признание вины, осталось множество нерешенных вопросов. На последнем заседании акушерки не смогли ответить на вопрос прокурора Занды Риекстини, куда делись окровавленные простыни и другие предметы с кровью. Также не было ответа на вопрос журналистов TVNET+: действительно ли Бригите предлагали жевать плаценту, чтобы остановить кровотечение? Это предположение всплыло на суде год назад. Мара Гриезе отказалась от комментариев, Ивета Берзиня-Мартинсоне также не захотела общаться с прессой, как и ее адвокат...

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