На этой неделе Банк Латвии существенно скорректировал рост экономики - в этом году она будет расти гораздо медленнее, чем прогнозировалось ранее. Экономика Латвии становится неконкурентоспособной. Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) было создано для оказания поддержки предпринимателям и привлечения стратегически важных инвестиций. LIAA долгое время находилось без полноценного руководства. А для реорганизации учреждения Министерство экономики привлекло небольшую пиар-фирму без единого сотрудника, сообщает программа Nekā personīga.
Для проверки функций LIAA была выбрана компания, у которой нет сотрудников
Прошло уже больше года с тех пор, как Латвийское агентство инвестиций и развития осталось без руководителя. Однако министр экономики не считает это тревожным, поскольку сначала должны быть произведены изменения, а потом уже прийти новый директор.
Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) играет очень важную роль в содействии росту латвийской экономики. Это главное и единственное государственное административное учреждение, ответственное за привлечение инвестиций и продвижение экспорта.
Агентство также реализует туристическую политику и создает единый имидж страны. В учреждении работают 300 человек. Бюджет LIAA - 10 миллионов евро, большая часть из которых - государственные деньги, остальное - европейские фонды.
Поиски нового директора агентства продолжаются на протяжении всего срока полномочий министра экономики Виктора Валайниса. Предыдущий директор LIAA Каспар Рожкалнс покинул свой пост через несколько недель после создания правительства Эвики Силини. Он подал в отставку, поскольку считал, что на государственном уровне не существует четкого приоритета по улучшению деловой среды.
Каспар Рожкалнс, бывший директор LIIA, председатель правления UPB nams:
"Я пришел возглавить агентство, чтобы изменить его и сделать ближе к предпринимателям. Однако моя личность - это частный сектор, и я хотел изменить его быстрее".
Конкурс на должность директора LIIA был объявлен осенью прошлого года. Требования к претендентам нельзя назвать завышенными.
Трехлетнего опыта работы на руководящей должности с 10 подчиненными было достаточно. Знания в области привлечения инвестиций желательны.
Подали заявки 52 претендента, но министр экономики принял решение прекратить конкурс, так как его не удовлетворили финалисты, выбранные в ходе отбора, организованного Государственной канцелярией.
Месяц спустя, 20 мая, по требованию министра экономики Виктора Валайниса, Государственная канцелярия объявила новый конкурс на должность директора LIIA.
На этот раз требования были значительно выше - подать заявку могли только те, кто имел опыт работы в частном секторе и привлечения инвестиций в компании в размере 100 миллионов.
Конкурс завершился, и уже в августе Государственная канцелярия направила министру экономики имена двух претендентов с самым высоким рейтингом для назначения. Но министр не решился сделать это.
Временное руководство агентством поручено заместителю госсекретаря Райвису Бремшмитсу, который приступил к работе в Министерстве экономики в начале года. Он должен реорганизовать учреждение. По словам министра, единственной задержкой в утверждении нового кандидата являются реформы в LIIA, и два финалиста конкурса это знают.
Виктор Валайнис, министр экономики:
"Как говорится, коней для разнообразия не меняют. Я также говорил об этом: нынешний директор должен реформировать LIAA до определенного момента, когда реформу можно будет считать завершенной. И только тогда может прийти новый директор. Из-за таких масштабных изменений на финальном этапе менять автора изменений на другого было бы достаточно рискованно для всего процесса".
Nekā personīga (NP): Почему?
Виктор Валайнис: Потому что изменения достаточно большие. И будет довольно много увольнений. В LIAA это воспринимается по-разному.
NP: То есть Райвис Бремшмитс должен сделать грязную работу и тогда придет новый директор?
Виктор Валайнис: Да, можно сказать и так.
Райвис Бремшмитс, временный руководитель LIAA:
"Реорганизация, будем честными, - это хорошо, но есть и плохие новости для некоторых коллег. Поэтому ее необходимо довести до четкого завершения".
Реформа имеет четкие цели - не сократить бюджет, а повысить зарплаты сотрудникам агентства, отвечающим за поддержку компаний-экспортеров и привлечение инвестиций. Планируется сократить около 10% сотрудников.
Чтобы определить, кого именно, аудит функций не был поручен опытной аудиторской фирме. Не проводится он и в самом агентстве.
Для этой работы Минэкономики наняло неизвестную фирму по связям с общественностью.
Контракт с SIA Austra PR был заключен 10 июля на сумму 9 450 евро. По общедоступной информации, уставный капитал Austra PR составляет 2 евро. Оборот прошлого года - 11 422 евро. Ни один сотрудник в ней не значится.
Виктор Валайнис, министр экономики:
NP: Почему аудит работы LIAA доверили компании, у которой нет сотрудников и опыта?
Виктор Валайнис: Надо спросить в самой LIIA. Это вопрос их компетенции. Я не вмешиваюсь в такие дела.
Райвис Бремшмитс, временный руководитель LIAA:
NP: Вы решили не проводить аудит функций и решили нанять PR-компанию?
Райвис Бремшмитс: В данном случае это был выбор Минэкономики. Агентство является подведомственным органом министерства и принимает то, что предлагает министерство.
Контракт с Austra PR от имени Министерства экономики подписал госсекретарь Эдмунд Валантис. Он говорит, что в ценовом опросе была выбрана компания с самым дешевым предложением. Он не знает, кому именно в министерстве пришло в голову пригласить эту компанию. В предыдущие годы министерство не работало с ней.
Эдмунд Валантис, госсекретарь Министерства экономики:
Вам следует обсудить это с самой компанией. Не с министерством.
NP: Но министерство уже платит..
Эдмунд Валантис: Правда. Но цену определяет не министерство, а сам заявитель.
Компания Austra PR зарегистрирована в районе частных домов в Олайнском крае. Санита Анджане указана как единственный владелец и член правления.
Она говорит, что настоящую работу делает ее муж Янис Анджанс и вопросы следует адресовать ему.
Информация Linkedin показывает, что нынешнее место работы Яниса - Omniva Latvia. Янис Анджанс в своих письменных ответах заявил, что имеет 20-летний опыт разработки различных исследований, аудитов и оценок функций, ранее он также работал в Государственной канцелярии.
Приглашение принять участие в опросе цен Минэкономики пришло на электронную почту. На цену услуги повлиял крайне короткий срок, в течение которого нужно было разработать оценку и предложения.
Райвис Бремшмитс, временный руководитель LIAA:
"Это было полезно, но, как я уже сказал, это такой совместный процесс".
Реорганизация должна завершиться до конца года. Предыдущий директор LIAA подчеркивает, что существенных изменений можно будет ожидать только в том случае, если LIAA будет преобразовано по модели, как в странах Северной Европы. Тогда оно не было бы прямым государственным административным учреждением и могло бы оказывать дополнительные услуги предпринимателям.
Каспар Рожкалнс, бывший директор LIIA, председатель правления UPB nams:
"Структура LIAA - это лишь часть проблемы, которую я начал постепенно решать. Но я не думаю, что это будет единственным решением. Есть и другие проблемы, которые необходимо решать. Например, то же изменение юридического статуса. От прямого государственного агентства к более свободной форме, чтобы можно более тесно работать с бизнесом".
Министр экономики утверждает, что второй конкурс на пост директора LIAA завершится результативно. Однако имя следующего главы он назовет не раньше, чем через месяц.
Виктор Валайнис, министр экономики:
"Процесс отбора занял больше времени. И я вижу, что есть действительно хорошие кандидаты, чей жизненный опыт - это работа с крупными инвестициями. И именно в том, как привлечь эти инвестиции. Я уже встретился с обоими кандидатами. В значительной степени мой собственный выбор уже ясен".
По неофициальной информации, доступной Neka Personīga, на эту должность будет назначена Иева Ягере, имеющая опыт работы в частном секторе и сейчас работающая в государственном финансовом учреждении ALTUM.
Первый конкурс на должность директора LIIA завершился безрезультатно. Потому что так решил министр экономики. Для Госканцелярии наем компании по подбору персонала обошелся более чем в 8 тысяч.
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