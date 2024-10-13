Для проверки функций LIAA была выбрана компания, у которой нет сотрудников

Реорганизация должна завершиться до конца года. Предыдущий директор LIAA подчеркивает, что существенных изменений можно будет ожидать только в том случае, если LIAA будет преобразовано по модели, как в странах Северной Европы. Тогда оно не было бы прямым государственным административным учреждением и могло бы оказывать дополнительные услуги предпринимателям.

Каспар Рожкалнс, бывший директор LIIA, председатель правления UPB nams:

"Структура LIAA - это лишь часть проблемы, которую я начал постепенно решать. Но я не думаю, что это будет единственным решением. Есть и другие проблемы, которые необходимо решать. Например, то же изменение юридического статуса. От прямого государственного агентства к более свободной форме, чтобы можно более тесно работать с бизнесом".

Министр экономики утверждает, что второй конкурс на пост директора LIAA завершится результативно. Однако имя следующего главы он назовет не раньше, чем через месяц.

Виктор Валайнис, министр экономики:

"Процесс отбора занял больше времени. И я вижу, что есть действительно хорошие кандидаты, чей жизненный опыт - это работа с крупными инвестициями. И именно в том, как привлечь эти инвестиции. Я уже встретился с обоими кандидатами. В значительной степени мой собственный выбор уже ясен".

По неофициальной информации, доступной Neka Personīga, на эту должность будет назначена Иева Ягере, имеющая опыт работы в частном секторе и сейчас работающая в государственном финансовом учреждении ALTUM.

Первый конкурс на должность директора LIIA завершился безрезультатно. Потому что так решил министр экономики. Для Госканцелярии наем компании по подбору персонала обошелся более чем в 8 тысяч.

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