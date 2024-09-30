Латвия планирует пригласить Netflix создать региональный офис в Риге

"Планируем поговорить с Netflix о создании регионального офиса здесь, в Балтии, в Риге, чтобы наша связь была гораздо прочнее", - сказал Валайнис, добавив, что у Netflix сейчас есть такой офис в Германии.

Он также отметил, что таким образом работа с Netflix продолжается.

"Мы ни в коем случае не планируем прерывать сотрудничество с Netflix. Совсем наоборот, мы пытаемся работать теснее и создать необходимую уверенность, что в Латвии есть сфера фильмов, которая уже очень хорошо себя показало, и что и со стороны государства они могут считаться с тем, что финансирование будет выделено в момент, когда оно потребуется", - сказал министр экономики.

Как ранее сообщала передача Nekā personīga телеканала TV3, Латвия не обеспечила четких правил игры для продюсеров, работающих с Netflix, что делает маловероятным реализацию Netflix проекта стоимостью 20 миллионов евро в Латвии.

Раньше финансированием съемок иностранных фильмов в Латвии занимался Национальный киноцентр, но эта программа является скорее механизмом привлечения инвестиций, чем механизмом поддержки культуры, поэтому она была передана Латвийскому агентству инвестиций и развития (LIAA), которое находится в ведении Министерства экономики.

Передача отметила, что чиновники решили изменить порядок привлечения инвестиций, не посоветовавшись с киноиндустрией, что делает предложение Латвии неконкурентоспособным. Раньше Латвия предлагала так называемую программу cash rebate - возмещение определенного, проверенного процента после завершения съемок, но весной условия были изменены, и LIAA предложила продюсерам возмещать только часть потраченного налога на добавленную стоимость.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!