ФОТО Пышнотелой модели запретили летать самолетами авиакомпаний: не помещается в кресло

27-летняя модель из Панамы Грейси Бон, имеющая более 9 миллионов подписчиков в Instagram, пожаловалась, что теперь ей приходится раскошеливаться на перелеты частными самолетами. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Ранее, чтобы вместить 140-сантиметровую попу, ей приходилось приобретать билеты на самолет сразу на два или три места. Поэтому она начала кампанию с требованием предоставлять пассажирам инклюзивные места большего размера. Однако авиакомпаниям такое заявление не понравилось и некоторые из них просто внесли модель в "черный список".

"Теперь мой единственный выход - летать на частном самолете, - поделилась подробностями с подписчиками Грейси Бон.

Как оказалось, более всего в чартере ей понравился VIP-туалет, позволивший ей с комфортом справлять нужду во время десятичасового перелета.

"Являются ли перелеты частными самолетами решением для больших девушек вроде меня?" - задалась вопросом Грейси. Ее поклонники назвали это "умной идеей". Однако хейтеры заявили, что модель страдает вполне заслуженно, так как никто не заставлял ее делать операции по увеличению различных частей тела.

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