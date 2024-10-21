Вице-мэр Риги и Минкульт ответили на претензии Даны Бйорк

По ее словам, театр работает над тем, чтобы привлечь больше зрителей и компенсировать сокращение государственных субсидий, однако отсутствие возможности полноценно рекламировать спектакли на русском языке затрудняет эту задачу.

Министерство культуры поддерживает театр в его требованиях. Представитель министерства Лита Кокале отметила, что использование русского языка для театра важно не только для привлечения аудитории, но и для противодействия пропаганде из России.

"Театр активно работает с русскоязычными зрителями, донося до них альтернативные, антипропагандистские нарративы, что особенно важно в нынешней ситуации", -добавила она.

В министерстве подчеркивают, что театр с самого начала войны в Украине занимал четкую антивоенную позицию как в своем репертуаре, так и через участие в общественных акциях против агрессии.

Несмотря на поддержку Министерства культуры, Рижская дума пока не дала разрешения на размещение рекламных материалов на русском языке. Власти города обратились за экспертным заключением в Центр государственного языка, чтобы уточнить правомерность использования русского языка на афишах и вывесках театра. Ратниекс заверил, что решение будет принято с учетом нормативных актов и рекомендаций компетентных органов.

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