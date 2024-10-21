В бэби-боксах за 15 лет оставлен 61 новорожденный, сообщили представители проекта BabyBox.
"Кого оставят с запиской и паспортом прививок, кого - в грязной куртке". В бэби-боксах за 15 лет оставлен 61 младенец
В этом году в бэби-боксах оставили четверых детей, что является "ростом на фоне последних, но в целом нет, так как в год в среднем в бэби-боксах оставляют не менее трех-пяти детей", заявила руководитель проекта BabyBox в Латвии Лаура Звирбуле. В прошлом году в бэби-бокс был помещен один ребенок, в 2022 году - четверо детей, а в 2021 году - трое.
Несмотря на то, что в этом году не наблюдается существенного роста числа детей, помещенных в бэби-боксах, руководитель проекта ситуацией в этом году обеспокоена. Тревогу вызывает тот факт, что после долгой паузы в этом году двух малышей нашли мертвыми, выброшенными на помойку.
Проект BabyBox в числе причин трагических случаев этого года назвал то, что после вступления в силу Европейского Регламента данных уже не так активно публикуется информация о детях, оставленных в бэби-боксах.
Это означает, что на протяжении нескольких лет о бэби-боксах не было достаточно информации и целевая аудитория не узнавала о них, считает Звирбуле, допустив, что выросло целое поколение, которое о 15-летнем существовании проекта BabyBox ничего не знает.
В последние годы больше всего младенцев оставили в бэби-боксах в Риге, дальше следует Мадона.
Детей оставляют в бэби-боксах в разном возрасте и состоянии. Иногда малышей оставляют с записками, одеждой и в некоторых случаях даже с информацией о сделанных прививках. А в других случаях оставленный младенец "действительно с только что перерезанной пуповиной".
Последние дети, оставленные в Мадоне и Риге, повторно подтвердили необходимость в бэби-боксе - малыши оставлялись сразу после родов, завернутые лишь в тонкое одеяло, без одежды или записки, отметила Звирбуле.
Она рассказала, что пару лет назад в Риге младенец был завернут в грязную маслянистую мужскую куртку - можно догадаться, что "в таком состоянии младенца собирались выбросить в мусорку".
Этот и подобные случаи лишь подтверждают необходимость бэби-бокса, поскольку состояние, в котором некоторые дети в нем оставляются, указывает, какое "значение" им придается до помощи проекта. Статус помещенного ребенка без прилагаемых документов - "найденыш", а значит, ребенок доступен для усыновления. Если только у ребенка не констатируются признаки насилия, уголовный процесс не начинается. Случаев насилия над оставленными младенцами за 15 лет не выявлено.
В редких случаях по разрешению сиротского суда родители детей взяли обратно на попечение. Одна мать отметила в электронном письме, что как только услышала "щелчок" двери в бэбе-боксе, сразу пожалела о своем выборе и в течение 24 часов обратилась в Госполицию и сиротский суд, чтобы вернуть ребенка. В этой ситуации это удалось, но надо считаться с тем, что каждое самоуправление применяет свои правила на то, в течение какого времени следует усыновить младенца, поэтому на возможность возврата отводится очень короткое время.
Доадопционный период в самоуправлениях обычно составляет от одного до четырех месяцев - это и есть период, в течение которого биологические родители могут попытаться вернуть оставленных детей, отметила Звирбуле. Для этого родителям необходимо обратиться в сиротский суд и за счет собственных средств провести анализы ДНК, чтобы подтвердить факт биологического родства. После теста сиротский суд с помощью проверок и переговоров оценивает готовность родителей.
Оставленным детям в больнице дают символическое имя и фамилию, которые заменяются при усыновлении ребенка молодыми родителями. Кроме того, с собой дается "коробка путевых слов", содержащая письмо для молодых родителей и ребенка. В письме для ребенка находится подготовленный психотерапевтом текст, в котором говорится, что "оставить тебя было лучшим выбором твоих биологических родителей, потому что ты жив".
С 2009 года в Латвии восемь бэби-боксов - в Даугавпилсе, Резекне, Мадоне, Валмиере, Елгаве, Риге, Лиепае и Вентспилсе.
Бэби-бокс выглядит как дверь в стене, по другую сторону которой находится детская кровать. Дверь автоматически закрывается, подавая сигнал врачам, что в бэби-боксе кого-то оставили. В течение двух минут к ребенку приходит персонал, осматривает состояние здоровья ребенка и передает информацию в Госполицию и сиротский суд, чтобы убедиться, что ребенок не находится в розыске.
Проект BabyBox дает возможность выжить и жить ребенку, биологические родители которого готовы совершить преступление, так как не хотят своего малыша. Он призван не только спасти жизнь не желаемого родителями ребенка, но и инициировать в обществе дискуссию по вопросам планирования семьи.
Социальный проект BabyBox в Латвии реализуют компания по связям с общественностью Divi gani, Лаура Звирбуле и Эдите Канепая-Ванага в сотрудничестве с Латвийским Детским фондом.
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