"Кого оставят с запиской и паспортом прививок, кого - в грязной куртке". В бэби-боксах за 15 лет оставлен 61 младенец

В последние годы больше всего младенцев оставили в бэби-боксах в Риге, дальше следует Мадона.

Детей оставляют в бэби-боксах в разном возрасте и состоянии. Иногда малышей оставляют с записками, одеждой и в некоторых случаях даже с информацией о сделанных прививках. А в других случаях оставленный младенец "действительно с только что перерезанной пуповиной".

Последние дети, оставленные в Мадоне и Риге, повторно подтвердили необходимость в бэби-боксе - малыши оставлялись сразу после родов, завернутые лишь в тонкое одеяло, без одежды или записки, отметила Звирбуле.

Она рассказала, что пару лет назад в Риге младенец был завернут в грязную маслянистую мужскую куртку - можно догадаться, что "в таком состоянии младенца собирались выбросить в мусорку".

Этот и подобные случаи лишь подтверждают необходимость бэби-бокса, поскольку состояние, в котором некоторые дети в нем оставляются, указывает, какое "значение" им придается до помощи проекта. Статус помещенного ребенка без прилагаемых документов - "найденыш", а значит, ребенок доступен для усыновления. Если только у ребенка не констатируются признаки насилия, уголовный процесс не начинается. Случаев насилия над оставленными младенцами за 15 лет не выявлено.