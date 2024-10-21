Главное за 21 октября Театр им. Чехова против Минкульта, изменения в Latvija.lv и злоключения военных КНДР в России

Езда по полосам общественного транспорта и бесплатные стоянки в центре Риги - одни из плюсов, которые по крайней мере часть покупателей новых машин вынуждают сделать выбор в пользу электрокаров. В последние годы больше всего электромобилей парковалось в Риге и пригороде столицы, и днем это ощущается в центре города, особенно в Старой Риге, где теперь мало кто платит за стоянку, сообщает передача Латвийского телевидения De Facto.

Портал 15min.lt со ссылкой на новое исследование "Редакции" рассказывает, с какими проблемами приходится сталкиваться курьерам самых известных платформ по доставке продуктов питания на дом - Wolt, Bolt Food и Lastmile. Несмотря на то, что платформы называют курьеров партнерами, в этом партнерстве возникает ряд проблем: курьеры теряют социальные гарантии, не могут защитить свои права, а некоторые из перевозчиков еды и даже людей работают нелегально или же у них вообще нет права жить в Литве.

Бизнесмен Аго Кальмер, который обычно приходит в суд в костюме, начиная со вступительного заседания суда по этому делу носит толстовку с надписью Kaitsetahe ("Воля к обороне"). У Кальмера, несомненно, было предостаточно желания защитить себя. Прокуратура обвиняла его в злоупотреблении доверием, компьютерном мошенничестве, сокрытии бухгалтерских документов, подаче ложной жалобы, мошенничестве и физическом насилии. По крайней мере, в здании суда на улице Кунинга в Пярну марафон слушаний вчера завершился: судья огласил свое решение, пишет Rus.Postimees.

Легко считать людей существующими отдельно от природы. Но величайшие угрозы человечеству создают кризисы, связанные с природой: изменение климата, утрата биоразнообразия, безудержные загрязнения. Мы не сможем справиться с этими кризисами, пока считаем природу некой неизменной данностью и пока не увеличим инвестиции в нее.

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