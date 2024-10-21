Видео Наркологов беспокоит план начать процессы против пьяных водителей без проверки в медучреждении

С этим не согласны наркологи.

"В состоянии алкогольного опьянения к нам даже не везут! Только требуют заключения эксперта, каким он мог быть на момент задержания, каким мог быть на момент аварии. Но мы должны его увидеть (...)", - подчеркивает руководитель службы наркологической помощи Национального центра психического здоровья Астрида Стирна.

Наркологи хотят встретиться с пьяными водителями еще и потому, что только при встрече могут предложить помощь и лечение. В полиции также отмечают, что уголовные наказания водителей не пугают.

Как уже сообщалось, сейчас правовое регулирование, содержащееся в законе о дорожном движении, создает ситуацию, что водителю транспортного средства, управлявшему транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выгоднее занять позицию об отказе от проверки на определение концентрации алкоголя с помощью проверки выдыхаемого воздуха, тем самым получив время до прохождения медицинского освидетельствования и, соответственно, снижения концентрации алкоголя, что затрудняет как можно более объективное получение данных и, возможно, помогает избежать ответственности, в том числе, и уголовной.

Поддержанные правительством поправки к закону об административной ответственности исключают из правовой нормы все те случаи, в которых лицо, в том числе и водитель транспортного средства, без объективных оснований может создать условия для доставки в лечебное учреждение для определения концентрации алкоголя.

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