Видео За занавесом: Украина в НАТО - только через труп России

Передачи российских пропагандистских телеканалов на минувшей неделе были на редкость скучны, обошлось даже без привычных обещаний стереть с лица земли западные столицы. Кажется, будто весь идеологический порох Кремля выстрелян и нужен какой-то внешний стимул, чтобы костер пропаганды снова запылал.
Вместо этого минувшая неделя прошла у россиян в оправдании причин развертывания "специальной военной операции", то есть войны в Украине. Одиозный штатный пропагандист Маргарита Симоньян уже в который раз подряд рассказывала, будто вторжение в Украину было необходимо потому, что Россия не могла "предать" своих соотечественников в Донбассе, которые "любят русский мир" и которых теперь за это "уничтожают украинские нацисты".
Другие кремлевские идеологи предавались очередным рассуждениям о том, что существование независимого украинского государства является ошибкой, Украину якобы создала Советская Россия, а теперь ее взяли под свой контроль США, сделавшие из Украины "Антироссию".
Вся идеологическая свита в унисон твердила: если бы в Украине не произошел "устроенный США военный переворот", этой войны не было бы. Россия лишь защищается, поскольку совершенно очевидно, что если бы Кремль не начал войну в Украине, "бандеровцы" напали бы на Крым.
Параллельно пропагандисты, конечно, обсуждали состоявшиеся на прошлой неделе визиты президента Украины Владимира Зеленского в ряд европейских столиц, где он представил план победы Украины. Кремль заявил, что визиты Зеленского были безрезультатными и их следует расценивать как "позорный провал". Это, конечно, лишь желание Москвы выдать желаемое за действительное. На самом же деле, например, канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление, что Украине поставлена новая военная помощь на сумму 600 миллионов евро.