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Alexandra Nekrasova

Видео За занавесом: Украина в НАТО - только через труп России

Кадр из видео Фото: Televīzijas kanāla "Rossiya 1" ekrānuzņēmums
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Передачи российских пропагандистских телеканалов на минувшей неделе были на редкость скучны, обошлось даже без привычных обещаний стереть с лица земли западные столицы. Кажется, будто весь идеологический порох Кремля выстрелян и нужен какой-то внешний стимул, чтобы костер пропаганды снова запылал.

Вместо этого минувшая неделя прошла у россиян в оправдании причин развертывания "специальной военной операции", то есть войны в Украине. Одиозный штатный пропагандист Маргарита Симоньян уже в который раз подряд рассказывала, будто вторжение в Украину было необходимо потому, что Россия не могла "предать" своих соотечественников в Донбассе, которые "любят русский мир" и которых теперь за это "уничтожают украинские нацисты".

Другие кремлевские идеологи предавались очередным рассуждениям о том, что существование независимого украинского государства является ошибкой, Украину якобы создала Советская Россия, а теперь ее взяли под свой контроль США, сделавшие из Украины "Антироссию".

Вся идеологическая свита в унисон твердила: если бы в Украине не произошел "устроенный США военный переворот", этой войны не было бы. Россия лишь защищается, поскольку совершенно очевидно, что если бы Кремль не начал войну в Украине, "бандеровцы" напали бы на Крым.

Параллельно пропагандисты, конечно, обсуждали состоявшиеся на прошлой неделе визиты президента Украины Владимира Зеленского в ряд европейских столиц, где он представил план победы Украины. Кремль заявил, что визиты Зеленского были безрезультатными и их следует расценивать как "позорный провал". Это, конечно, лишь желание Москвы выдать желаемое за действительное. На самом же деле, например, канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление, что Украине поставлена новая военная помощь на сумму 600 миллионов евро.

По мнению русских, то, что была перенесена на более поздний срок намеченная на 12 октября встреча союзников Украины на авиабазе НАТО в Рамштайне (по причине того, что из-за урагана "Милтон" не смог прибыть президент США Джо Байден), является подтверждением, что Запад и слышать ничего не хочет о мирном плане Зеленского. Однако это не соответствует действительности.

Параллельно пропагандисты рассуждали о предстоящих президентских выборах в США, всячески унижая кандидата от Демократической партии, нынешнего вице-президента Камалу Харрис, утверждая, что ее единственным преимуществом является то, что она женщина и к тому же не белокожая.

Чтобы показать, насколько Запад извращен и охвачен "сатанизмом", в программе "60 минут" со ссылкой на публикации западной прессы сообщалось, что в Штутгартской опере идет опера "Sanctus" режиссера Флорентины Хольцингер, в которой на сцене демонстрируется такое откровенное насилие и открытые сцены секса, что восьми зрителям уже потребовалась медицинская помощь.

Это, по мнению пропагандистов, является свидетельством деградации Запада, а командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в этой связи даже поблагодарил Бога за то, что Россия не принадлежит к западному миру.

Украина в НАТО - только через труп России

Поскольку план победы Зеленского предусматривает членство Украины в НАТО, Кремль уже заявил, что никогда этого не допустит, поскольку это поставит под угрозу безопасность России. Пропагандисты всю неделю перечисляли условия мирных переговоров с Украиной: Украина сохраняет нейтралитет, у русских остаются оккупированные ими территории, Украина "денацифицируется" и "демилитаризируется".

Кроме того, россияне заявили, что России сейчас никакие уступки в мирных переговорах не нужны, поскольку ее успехи на фронте несомненны.

Он также отметил, что Россия может быть не довольна членством Украины в НАТО. Но речь не идет об угождении России. Речь о прочном мире и безопасности. А что касается решений НАТО, то на них у Москвы нет никакого права вето.

"Многие союзники теперь поддерживают членство Украины в НАТО, в том числе Франция, Великобритания, Польша, страны Балтии, Северные страны и большинство Центральной и Восточной Европы. Еще несколько отмечают, что это не помешает. Снова решающее значение будет иметь позиция Германии. Затем придется убедить Венгрию, Словакию и Турцию. При достатке намерения и решимости это [принятие Украины в НАТО] может произойти", - уверен дипломат.

Тейлор также подчеркивает, что "Европа не будет безопасной, единой и свободной, пока Украина не войдет в состав НАТО. Украина не согласится прекратить войну без членства в альянсе. Соединенные Штаты очень важны и должны продемонстрировать длительное, упорное и творческое руководство. При условии уверенности, силы и большой тяжелой работы со всех сторон Украина может стать страной-участницей".

При этом аналитик украинской политики Николай Давидюк заявил западным СМИ, что позиция Украины изменилась и стала гораздо более нюансированной. А именно, Украина хочет реальных, осмысленных гарантий безопасности, и членство в НАТО было бы лучшей возможной гарантией. Но эти гарантии могут не распространяться на всю территорию Украины, а только на территорию, которую сейчас контролирует Киев. Таким образом Украина не смогла бы просить у союзников по НАТО помощи по возвращению уже оккупированных Россией земель.

Сдержанный Запад

К сожалению, как утверждает аналитик "Фонда Карнеги за международный мир" Татьяна Становая, Запад воспринимает план победы Зеленского как нереальный и, кажется, не готов осуществлять его ни в военном, ни в политическом, геополитическом или финансовом плане с учетом риска дальнейшей эскалации. Этот раскол на Западе в отношении Украины, скорее всего, усугубится, считает исследователь.

По ее мнению, Запад близок к решению оказать давление на Украину, чтобы состоялись мирные переговоры с Россией. Идея о том, что Украина должна взвесить возможность переговоров, имеет поддержку на Западе, хотя и сопровождается твердой решимостью не дать России победить. При этом, по мнению Становой, поддержку может получить план, по которому в обмен на мир Украина оставит России оккупированные ею территории. Становая подчеркивает, что Путин не отступит и не пойдет на уступки и что членство Украины в НАТО он воспринимает как экзистенциальную угрозу.

"Я считаю, что единственно жизнеспособной стратегией для Запада, призванной помочь Украине сохранить независимость с минимальными потерями, может быть следующее: обеспечить свою защиту (насколько возможно защититься от атак России - не спрашивайте меня, как, - это вопрос к военным), избежать эскалации с Россией (которая укрепляет путинский режим и объединяет кремлевскую элиту и общество вокруг нее, не нанося существенного военного ущерба) и активно готовиться к постпутинской России (сотрудничая с элитой, предугадывая будущую Россию и планируя возможные сценарии после Путина). Такой подход, безусловно, был бы крайне непопулярен в Украине и среди ее сторонников, и я это понимаю. Но это навредило бы и Путину", - полагает исследователь.

Ее взгляд на дальнейшее весьма пессимистичен: "Запад увяз во внутренних разногласиях, Украина борется, готовясь к суровой зиме, и Россия движется вперед без каких-либо стратегических перемен в свою пользу, но становится все более нетерпеливой. Перспективы, скорее всего, ухудшатся, поскольку ни у России, ни у Украины нет жизнеспособной альтернативы, чтобы получить решающий перевес, как и у Запада нет возможности существенно повлиять на ход событий, не рискуя дойти до Третьей мировой войны".

Между тем, советник президента Украины Михаил Подоляк пишет в соцсети "Х" о возможных мирных переговорах так: "Определенно не существует понятия "территория в обмен на гарантии безопасности". Или какие-то другие "форматы обмена". Без проигрыша России не существует никаких действенных гарантий безопасности и никто не согласится их выдать, по той простой причине, что даже сегодня слишком много сдерживающих факторов, чтобы просто оказывать адекватную ресурсную поддержку Украине. РФ продолжит свое расширение, увеличивая объем и понимая, что не будет окончательной ответственности за массовые преступления и никто напрямую не вмешается, даже если она (РФ) убьет тысячи мирных жителей. Оставим в стороне нелогичные иллюзии и необоснованные надежды. И что такое мифические и неясные "сдерживающие гарантии безопасности" в незавершенной войне, если сегодня некоторым союзникам явно не хватает политической воли, чтобы принять абсолютно логичные и эффективные (и гораздо более простые) решения... Об оружии и об отмене неформального запрета…"

MAF
MAF Фото: LETA

Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024

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