Зеленский: США выделят 800 млн долларов на производство беспилотников в Украине

Президент рассказал о своих переговорах с министром обороны США Ллойдом Остином, который находился в Киеве, и напомнил о другом пакете помощи США в размере 400 миллионов долларов, о котором только что было объявлено.

"Готовится еще один отдельный пакет - финансирование производства украинских беспилотников на сумму 800 миллионов долларов", - сказал Зеленский.

"Украина благодарна за эту поддержку. Нам необходимо, чтобы, независимо от любых политических угроз в мире, Украина всегда могла защищать свой суверенитет, свою независимость. Это обязательно произойдет", - подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что обсудил с Остином реализацию "плана победы" Украины - "конкретные шаги, которые могут реализовать пункты "плана".

"Нам нужна приверженность наших партнеров, особенно на фоне информации о новой роли Северной Кореи в поддержке России", - сказал Зеленский.

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