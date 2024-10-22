США предоставят 800 миллионов долларов для финансирования производства беспилотников в Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении вечером в понедельник, 21 октября.
Зеленский: США выделят 800 млн долларов на производство беспилотников в Украине
Президент рассказал о своих переговорах с министром обороны США Ллойдом Остином, который находился в Киеве, и напомнил о другом пакете помощи США в размере 400 миллионов долларов, о котором только что было объявлено.
"Готовится еще один отдельный пакет - финансирование производства украинских беспилотников на сумму 800 миллионов долларов", - сказал Зеленский.
"Украина благодарна за эту поддержку. Нам необходимо, чтобы, независимо от любых политических угроз в мире, Украина всегда могла защищать свой суверенитет, свою независимость. Это обязательно произойдет", - подчеркнул он.
Зеленский также сообщил, что обсудил с Остином реализацию "плана победы" Украины - "конкретные шаги, которые могут реализовать пункты "плана".
"Нам нужна приверженность наших партнеров, особенно на фоне информации о новой роли Северной Кореи в поддержке России", - сказал Зеленский.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!