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Почему с остановок в Риге исчезли электронные табло?

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Остановка общественного транспорта
Остановка общественного транспорта Фото: Zane Bitere/LETA

На остановках в Риге уже давно используются современные технологии, поэтому расписание общественного транспорта можно узнать на электронных табло. Однако в некоторых местах они исчезли. Украдены? Находятся в ремонте? Портал TVNET объясняет, что с ними случилось.

"Некоторое время назад на нескольких остановках, например, на улице Грециниеку - трамвайной остановке, были электронные табло. Однако сейчас их убрали. Каков статус этого проекта?", - спрашивает читатель TVNET.

TVNET связался с компанией Rīgas satiksme, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

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