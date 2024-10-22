Ринкевич назвал военную скульптуру в Адажи безвкусицей

Сколько бы ни говорилось о том, что в других странах НАТО тоже есть подобные композиции, первое, что приходит на ум при взгляде на этот объект, - это воспоминания о советской эпохе, сказал Ринкевич.

Он считает, что расходы на эту композицию с учетом всех других потребностей оборонного сектора не оправданы, не говоря уже в контексте нужд здравоохранения, образования и других сфер.

"Каждая такая новость вызывает обоснованные опасения по поводу того, что происходит в тех сферах, которые для нас очень важны - будь то случай с дроном или этим танком. Руководство Министерства обороны и вооруженных сил должно сделать все возможное, чтобы вернуть доверие общества", - подчеркнул президент.

Скульптурная композиция представляет собой гусеничный бронетранспортер CVR(T), размещенный на бетонной платформе. Как сообщалось, затраты на ее создание составили почти 183 тысячи евро. Министр обороны Андрис Спрудс инициировал служебное расследование по этому поводу.

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