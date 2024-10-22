Северная Корея отрицает отправку солдат на войну против Украины

Северная Корея опровергла сообщения об отправке своих солдат в Россию для участия в войне против Украины, назвав такую информацию "необоснованными слухами". Выдвинутые Южной Кореей обвинения имеют целью "подорвать репутацию КНДР и легитимные и дружеские отношения между двумя суверенным государствами", - заявил постпред Северной Кореи Ким Сон на заседании рабочей группы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в понедельник, 21 октября.

Дипломат имел в виду отношения его страны с Россией, которые после вооруженного вторжения РФ в Украину только окрепли. Россия тоже не подтвердила сообщений об отправке северокорейских солдат в Украину для участия в боях на стороне РФ. Вызванный в МИД Южной Корее посол России в Сеуле лишь заявил, что сотрудничество между РФ и КНДР не направлено против интересов Южной Кореи в сфере безопасности.

США и НАТО не подтверждают отправку северокорейских солдат

Ни НАТО, ни США не подтвердили информацию об отправке в Россию северокорейских солдат, но предупредили, что такой шаг означал бы опасную эскалацию конфликта. "Мы видели сообщения о том, что КНДР отправила войска и готова послать северокорейских солдат в Украину для участия в боях на стороне России. Если это подтвердится, то это станет опасным событием, вызывающим крайне глубокую обеспокоенность", - заявил постпред США в ОН Кевин Вуд.

Разведка Южной Кореи 18 сентября сообщила, что в Россию переброшено 1500 северокорейских солдат, добавив, что в настоящее время эти солдаты проходят обучение на Дальнем Востоке РФ, чтобы отправиться на фронт в Украину.

Южнокорейское информагентство "Ренхап", ссылаясь на данные разведки, ранее сообщало, что КНДР намерена отправить в Украину в общей сложности четыре бригады из 12 тысяч солдат, в том числе бойцов спецназа. Президент Украины Владимир Зеленский также говорил об этом на полях саммита ЕС в Брюсселе.

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