Тыкву можно и нужно есть от кожуры до семян. Да, даже тягучие внутренности, которые обычно попадают в компост, ведь у них большой потенциал. Любительница выращивания тыкв и страстная кулинарка Илзе Вентерзуте делится своим опытом.

Илзе Вентерзуте, владелица Kliblapsu, выращивает тыквы уже 15 лет и говорит о каждой, как о любимом ребенке.

Она призывает есть тыкву без остатков, потому что "наиболее ценные вещества сосредоточены непосредственно в кожуре и мякоти, находящейся в середине тыквы". Мякоть, жижа, "эта гадость", которая работает "фундаментом" для удержания семян, на самом деле - большой супергерой на кухне. Как же его использовать?