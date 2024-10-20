Видео "Этот лысый черт его изобретал?" Солист "Нервов" - о Путине и русском языке

"Город, в котором да, все всегда говорили по-русски, можно сказать, что он русскоязычный, но тем не менее все всегда абсолютно полностью считали себя украинцами. […] И речи не шло ни о каких там путиных и прочих конченых людях. Ну, типа, при чем здесь он? На мой субъективный взгляд, ну, ты, типа, говоришь: русскоязычный город и Путин - а я даже не понимаю связи, не отслеживаю. Вообще, этот лысый черт какое он отношение к русскому языку имеет? Он что, его изобретал или что? […] Он просто маньяк, террорист…