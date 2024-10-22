В центре Риги в зону ремонта рельсов заехала машина. Нарушено движение трамваев

За прошедшие сутки на дорогах пострадали еще шесть человек. В целом было зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 443 протокола, в том числе 188 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в состоянии опьянения начаты один административный и три уголовных процесса.

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