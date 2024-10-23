Власти Резекне обсуждают снос памятника советскому функционеру Звидре

Памятник Звидре был установлен 29 октября 1971 года на углу улиц Виляну и Бривибас в Резекне. Бюст был создан скульптором Олитой Нигуле.

Самоуправление получило письмо организации "Центр общественной памяти" с просьбой демонтировать памятник Звидре. В письме ассоциация указывает, что самоуправление Резекненского края уже сменило название улицы Звидры в поселке Сондори Веремской волости.

Организация призывает демонтировать памятник Звидре до Дня Лачплесиса.

В самоуправлении сообщили, что в настоящее время проводится ценовой опрос, чтобы выяснить, во сколько может обойтись демонтаж памятника. Затем будет принято решение о дальнейшей судьбе памятника.

В то же время саморуправление подчеркивает, что в бюджете на 2024 год средства на эту меру не предусмотрены.

Кроме того, самоуправление обратилось в Управление национального культурного наследия с просьбой разъяснить художественную значимость памятника, так как его создала Нигуле, известная в Латвии скульптор. Если эксперты дадут положительное заключение о художественной ценности памятника, то в случае демонтажа необходимо будет учесть дополнительные расходы на транспортировку скульптуры к месту хранения.

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