Резекненское самоуправление рассматривает возможность демонтажа памятника бывшему члену горисполкома и публицисту Янису Звидре, выяснило агентство LETA в самоуправлении.
Власти Резекне обсуждают снос памятника советскому функционеру Звидре
Памятник Звидре был установлен 29 октября 1971 года на углу улиц Виляну и Бривибас в Резекне. Бюст был создан скульптором Олитой Нигуле.
Самоуправление получило письмо организации "Центр общественной памяти" с просьбой демонтировать памятник Звидре. В письме ассоциация указывает, что самоуправление Резекненского края уже сменило название улицы Звидры в поселке Сондори Веремской волости.
Организация призывает демонтировать памятник Звидре до Дня Лачплесиса.
В самоуправлении сообщили, что в настоящее время проводится ценовой опрос, чтобы выяснить, во сколько может обойтись демонтаж памятника. Затем будет принято решение о дальнейшей судьбе памятника.
В то же время саморуправление подчеркивает, что в бюджете на 2024 год средства на эту меру не предусмотрены.
Кроме того, самоуправление обратилось в Управление национального культурного наследия с просьбой разъяснить художественную значимость памятника, так как его создала Нигуле, известная в Латвии скульптор. Если эксперты дадут положительное заключение о художественной ценности памятника, то в случае демонтажа необходимо будет учесть дополнительные расходы на транспортировку скульптуры к месту хранения.
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