"Это говорит об отчаянии Кремля": Официальные лица США комментируют данные о солдатах из КНДР в России

Южная Корея сообщила, что Пхеньян направляет на помощь России войска, численность которых на данный момент уже достигла 3 тысяч человек.

"Мы знаем, что тысячи северокорейских солдат находятся в России для обучения. Мы не знаем, в чем будет заключаться их миссия и будут ли они воевать в Украине", - сказал высокопоставленный представитель США.

"Россия каждый день несет огромные потери на поле боя. Если России приходится обращаться к Северной Корее за живой силой, это говорит об отчаянии Кремля, а не о его силе", - сказал чиновник.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что северокорейские войска размещены в России, но их миссия и задачи неизвестны. "Что именно они делают? Это еще предстоит выяснить", - сказал министр журналистам. "Если (...) их намерение - участвовать в этой войне на стороне России, то это очень, очень серьезный вопрос", - добавил он.

Пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла тоже заявила в среду, 23 октября, что у стран НАТО есть доказательства того, что Северная Корея отправила войска в Россию.

За последние два года сотрудничество между Северной Кореей и Россией достигло своего расцвета. В июне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин подписали соглашение, предусматривающее взаимную военную помощь в случае нападения на одну из стран. Пхеньян поставлял России оружие для использования в войне в Украине.

Южная Корея, ссылаясь на собственные разведывательные службы, прогнозирует, что к декабрю из Северной Кореи в Россию будет переброшено около 10 тысяч военнослужащих.

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