Сенат США в понедельник, 20 января, официально утвердил Марко Рубио в должности госсекретаря. Он стал первым членом администрации президента Дональда Трампа, получившим поддержку верхней палаты.
Сенат США утвердил Марко Рубио на пост госсекретаря
Республиканцы, контролирующие Сенат, подтвердили кандидатуру Рубио всего через несколько часов после инаугурации Трампа. Марко Рубио вошел в историю как первый латиноамериканец и первый свободно говорящий по-испански человек на посту главы американской дипломатической службы.
Решение об утверждении Рубио было принято единогласно: 99 голосов "за". Одна сенаторская позиция освободилась после назначения Джей Ди Вэнса вице-президентом.
Глава демократов в Сенатском комитете по иностранным делам Джейн Шейхин отметила, что в условиях глобальной неопределенности важно как можно скорее назначить главу Госдепа.
"Хотя наши взгляды могут расходиться, у Марко Рубио есть все необходимые навыки, знания и квалификация, чтобы занимать пост госсекретаря", – заявила она.
Председатель комитета, республиканец Джим Риш, также поддержал кандидатуру Рубио. "Не секрет, что враждебные нам силы - от Китая до России, от Северной Кореи до Ирана - сформировали авторитарный блок, стремящийся ослабить США. Нам нужен принципиальный и решительный дипломат вроде Марко Рубио, чтобы противостоять им", - подчеркнул Риш.
Марко Рубио родился в Майами в семье кубинских иммигрантов. В 1993 году он окончил Университет Флориды со степенью по политологии. В 2010 году был избран в Сенат США.
В день вступления в должность Рубио выступил с заявлением о войне в Украине. Он подчеркнул, что не берется назвать точные сроки завершения конфликта, но отметил, что компромиссы неизбежны.
"Когда конфликт прекращается между двумя сторонами, где ни одна не способна добиться максимальных целей, каждой стороне приходится чем-то поступиться", - сказал Рубио.
Он уточнил, что окончательное решение останется за Россией и Украиной. Завершение войны он назвал одной из главных задач президента Дональда Трампа.
"Россия - агрессор в этом конфликте, однако войну надо остановить. Можно надеяться, что какие-то подготовительные меры уже начаты, но это будет непросто", - добавил госсекретарь.
В тот же день Дональд Трамп принес присягу в Капитолии, став 47-м президентом США. В своей инаугурационной речи он объявил о "начале золотого века Америки".
Трамп выразил уверенность, что "с этого дня наша страна будет процветать и снова обретет мировое уважение". Он также осудил "радикальную и коррумпированную" администрацию Джо Байдена, заявив, что эпоха упадка США завершена.
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