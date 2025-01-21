Сенат США утвердил Марко Рубио на пост госсекретаря

В день вступления в должность Рубио выступил с заявлением о войне в Украине. Он подчеркнул, что не берется назвать точные сроки завершения конфликта, но отметил, что компромиссы неизбежны.

"Когда конфликт прекращается между двумя сторонами, где ни одна не способна добиться максимальных целей, каждой стороне приходится чем-то поступиться", - сказал Рубио.

Он уточнил, что окончательное решение останется за Россией и Украиной. Завершение войны он назвал одной из главных задач президента Дональда Трампа.

"Россия - агрессор в этом конфликте, однако войну надо остановить. Можно надеяться, что какие-то подготовительные меры уже начаты, но это будет непросто", - добавил госсекретарь.

В тот же день Дональд Трамп принес присягу в Капитолии, став 47-м президентом США. В своей инаугурационной речи он объявил о "начале золотого века Америки".

Трамп выразил уверенность, что "с этого дня наша страна будет процветать и снова обретет мировое уважение". Он также осудил "радикальную и коррумпированную" администрацию Джо Байдена, заявив, что эпоха упадка США завершена.

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