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Интерес к бесплатным курсам латышского в Риге растет

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В понедельник в течение дня были полностью укомплектованы группы бесплатных курсов латышского языка в Риге на первую половину года. Об этом сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Как ранее сообщалось, регистрация на поддерживаемые Рижской думой бесплатные курсы латышского языка открылась в понедельник.

Жители столицы могли записаться на бесплатные курсы латышского языка. Уже в первый день регистрации все группы, рассчитанные на первую половину года, заполнились.

Тем, кто не успел записаться, еще доступна возможность подать заявки на свободные места в группах, обучение в которых начнется осенью.

В 2024 году планируется обучить 456 взрослых жителей Риги, для которых латышский не является родным. Участниками программы могут стать официально зарегистрированные в столице взрослые рижане, за исключением школьников и безработных.

Курсы предоставляют возможность освоить язык на базовом уровне A или на среднем уровне B.

Интерес к бесплатным курсам латышского традиционно высок. Как правило, группы для весеннего семестра формируются за несколько дней, а иногда - за несколько часов после открытия регистрации.

Конкурс проектов по организации обучения латышскому языку Рижская дума проводит уже 14 лет - с 2011 года.

За это время благодаря софинансированию самоуправления 15 750 жителей столицы освоили или улучшили латышский язык на базовом уровне A или среднем уровне B.

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