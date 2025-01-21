Интерес к бесплатным курсам латышского в Риге растет

Как ранее сообщалось, регистрация на поддерживаемые Рижской думой бесплатные курсы латышского языка открылась в понедельник.

Жители столицы могли записаться на бесплатные курсы латышского языка. Уже в первый день регистрации все группы, рассчитанные на первую половину года, заполнились.

Тем, кто не успел записаться, еще доступна возможность подать заявки на свободные места в группах, обучение в которых начнется осенью.

В 2024 году планируется обучить 456 взрослых жителей Риги, для которых латышский не является родным. Участниками программы могут стать официально зарегистрированные в столице взрослые рижане, за исключением школьников и безработных.

Курсы предоставляют возможность освоить язык на базовом уровне A или на среднем уровне B.

Интерес к бесплатным курсам латышского традиционно высок. Как правило, группы для весеннего семестра формируются за несколько дней, а иногда - за несколько часов после открытия регистрации.

Конкурс проектов по организации обучения латышскому языку Рижская дума проводит уже 14 лет - с 2011 года.

За это время благодаря софинансированию самоуправления 15 750 жителей столицы освоили или улучшили латышский язык на базовом уровне A или среднем уровне B.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!