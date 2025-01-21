Вт, 21.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

ФОТО и ВИДЕО Символическим костром на Домской площади почтили баррикады

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Зажжение костра в память о баррикадах 91-го года
Зажжение костра в память о баррикадах 91-го года Фото: Edijs Pālens/LETA

В этом году исполнилось 34 года со времен январских баррикад 1991 года, когда тысячи жителей Латвии отправились в Ригу, чтобы, если потребуется, противостоять бойцам ОМОНа. Эти события остались в памяти не только благодаря песням у костров и мощному чувству единения, но и из-за трагических утрат - в те дни погибли несколько человек. О памятных мероприятиях рассказывает телеканал TV3 в программе TV3 Ziņas.

В память о событиях 1991 года на Домской площади был зажжен символический костер. Именно здесь, в зимние дни января 34 года назад, собирались участники баррикад, демонстрируя отвагу и решимость.

На церемонии присутствовали высшие должностные лица государства.

Галерея: На Домской площади зажгли памятный костер и открыли выставку Plakāts 1991. gada barikādēs

Галерея: Во дворе здания Сейма проходит мероприятие, посвященное баррикадам 1991 года

Домская площадь вновь стала местом встречи разных поколений. Здесь собираются как те, кто был участником исторических событий, так и молодые люди, которым только предстоит осознать их значение.

Видео: Новостной сюжет канала TV3

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти