В этом году исполнилось 34 года со времен январских баррикад 1991 года, когда тысячи жителей Латвии отправились в Ригу, чтобы, если потребуется, противостоять бойцам ОМОНа. Эти события остались в памяти не только благодаря песням у костров и мощному чувству единения, но и из-за трагических утрат - в те дни погибли несколько человек. О памятных мероприятиях рассказывает телеканал TV3 в программе TV3 Ziņas.
ФОТО и ВИДЕО ⟩ Символическим костром на Домской площади почтили баррикады
В память о событиях 1991 года на Домской площади был зажжен символический костер. Именно здесь, в зимние дни января 34 года назад, собирались участники баррикад, демонстрируя отвагу и решимость.
На церемонии присутствовали высшие должностные лица государства.
Галерея: На Домской площади зажгли памятный костер и открыли выставку Plakāts 1991. gada barikādēs
Галерея: Во дворе здания Сейма проходит мероприятие, посвященное баррикадам 1991 года
Домская площадь вновь стала местом встречи разных поколений. Здесь собираются как те, кто был участником исторических событий, так и молодые люди, которым только предстоит осознать их значение.
Видео: Новостной сюжет канала TV3
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