ФОТО и ВИДЕО Символическим костром на Домской площади почтили баррикады

В этом году исполнилось 34 года со времен январских баррикад 1991 года, когда тысячи жителей Латвии отправились в Ригу, чтобы, если потребуется, противостоять бойцам ОМОНа. Эти события остались в памяти не только благодаря песням у костров и мощному чувству единения, но и из-за трагических утрат - в те дни погибли несколько человек. О памятных мероприятиях рассказывает телеканал TV3 в программе TV3 Ziņas.