По данным Государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии произошло 130 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали 16 человек, сообщает LETA.
В ДТП в понедельник пострадали 16 человек
В Рижском регионе зарегистрировано 74 ДТП, в которых травмы получили 12 человек.
В Земгале зафиксированы 19 аварий, из них в двух случаях пострадали по одному человеку.
В Видземе произошло 11 ДТП, в результате которых травмированы двое.
В Курземе и Латгале зафиксировано по 13 дорожных происшествий. Эти аварии обошлись без пострадавших.
За сутки в сфере дорожного движения вынесено 478 постановлений об административных нарушениях.
Из них 188 постановлений касаются превышения скорости. Три случая связаны с агрессивным вождением.
Начаты три уголовных процесса за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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