В Рижском регионе зарегистрировано 74 ДТП, в которых травмы получили 12 человек.

В Земгале зафиксированы 19 аварий, из них в двух случаях пострадали по одному человеку.

В Видземе произошло 11 ДТП, в результате которых травмированы двое.

В Курземе и Латгале зафиксировано по 13 дорожных происшествий. Эти аварии обошлись без пострадавших.

За сутки в сфере дорожного движения вынесено 478 постановлений об административных нарушениях.

Из них 188 постановлений касаются превышения скорости. Три случая связаны с агрессивным вождением.

Начаты три уголовных процесса за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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