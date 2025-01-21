Вт, 21.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

В ДТП в понедельник пострадали 16 человек

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Знак аварийной остановки. Иллюстративное фото
Знак аварийной остановки. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

По данным Государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии произошло 130 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали 16 человек, сообщает LETA.

В Рижском регионе зарегистрировано 74 ДТП, в которых травмы получили 12 человек.

В Земгале зафиксированы 19 аварий, из них в двух случаях пострадали по одному человеку.

В Видземе произошло 11 ДТП, в результате которых травмированы двое.

В Курземе и Латгале зафиксировано по 13 дорожных происшествий. Эти аварии обошлись без пострадавших.

За сутки в сфере дорожного движения вынесено 478 постановлений об административных нарушениях.

Из них 188 постановлений касаются превышения скорости. Три случая связаны с агрессивным вождением.

Начаты три уголовных процесса за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти