Сотрудница магазина Postcard после высказываний в адрес латышей отстранена от работы

"Мы категорически не согласны с высказыванием сотрудницы и осуждаем ее действия. Обслуживание клиентов должно всегда происходить на государственном языке, и личные разногласия нужно решать после рабочего времени, за пределами коммерческих помещений", - отметили представители Postcard.

Кроме того, представители магазина указали, что сотрудница работала всего несколько дней и инцидент произошел во время проверочного срока.

В дальнейшем, чтобы улучшить качество обслуживания, будут обновлены внутренние правила порядка и тщательнее будет проверяться их исполнение, отметили представители магазина.

В свою очередь представители торгового центра Mols указали, что администрация повторно напомнит всем арендаторам о соблюдении правил внутреннего порядка, особенное внимание при этом будет уделяться использованию языка.

В случае повторного нарушения договор об аренде помещений предусматривает за торговым центром право принять решение о его разрыве, сообщили представители Mols.

Напомним, вечером 18 октября в соцсетях широкий резонанс вызвала информация о случае, когда продавец магазина Postcard в торговом центре Mols отказалась обслуживать клиента на латышском языке и враждебно высказалась о латышском народе.

Реагируя на эту информацию, Служба государственной безопасности (VDD) 19 октября провела с продавщицей превентивные переговоры, предупредив, что за действия, направление на разжигание национальной ненависти или вражды, грозит уголовная ответственность.

Кроме того, представители VDD провели беседу с руководством как конкретного магазина, так и торгового центра.

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