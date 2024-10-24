Прогноз: к 2070 году население Латвии сократится до 1,3 миллиона человек

С 1990 года в Латвии не достигается коэффициент воспроизводства населения, необходимый для "нормального замещения поколений". В прошлом году в Латвии родилось 14 490 детей, что на 1 464 или 9,2% меньше, чем в 2022 году, и на 2 930 или 16,8% меньше, чем в 2021 году. Коэффициент рождаемости снижается ускоренными темпами и является самым низким за последнее столетие, говорится в докладе.

Кроме того, по данным министерства, в Латвии увеличивается средний возраст как матери, так и отца новорожденного. В прошлом году средний возраст матери составлял 30,4 года. Средний возраст при рождении первого ребенка составил 28 лет, а при рождении второго - 31,2 года. В прошлом году большинство детей родилось у отцов в возрасте 32 лет.

В целом, по сравнению с другими странами ЕС, дети в Латвии рождаются у матерей в более молодом возрасте, сообщает министерство. Хотя число рождений уменьшается, в последние годы растет доля детей, которые стали третьим или четвертым ребенком в семье.

Однако сокращение числа женщин детородного возраста - негативная тенденция, которая может отрицательно сказаться на экономической ситуации. Это может привести к тому, что в период экономического роста абсолютное число рождений может не увеличиться из-за сокращения числа женщин детородного возраста.