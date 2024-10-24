В субботу, 19 октября, во время патрулирования в районе Андрейсала, сотрудник муниципальной полиции заметил на улице Пулквежа Бриежа каршеринговый автомобиль Volkswagen, водитель которого необычно реагировала на сигналы светофора: когда загорелся зеленый, женщина осталась на месте, а когда сигнал поменялся на красный, она начала движение и пересекала перекресток.
Пьяная женщина-водитель перепутала сигнал светофора и попала в руки полиции
Сотрудник правоохранительных органов немедленно приказал водителю остановить транспортное средство.
В ходе разговора полицейский заподозрил, что женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовал характерный запах алкоголя.
Сама женщина сначала утверждала, что не употребляла алкоголь, но позже призналась, что выпила пару бокалов вина.
При проверке на концентрацию алкоголя в крови у женщины было обнаружено 1,71 промилле, в связи с чем Государственная полиция возбудила уголовное дело.
За проезд на запрещающий сигнал светофора заведен процесс об административном правонарушении. За такое нарушение водитель транспортного средства может быть оштрафован на сумму до 140 евро.
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