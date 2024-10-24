Участники саммита "Крымской платформы" в Риге сделали важное заявление

Саммит осуждает незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессию России против Украины, ее ракетные и беспилотные атаки на украинское население, гражданскую инфраструктуру и украинские города.

Он также осуждает проведение любых так называемых референдумов и выборов и создание парламентских органов на территориях Украины, все еще находящихся под оккупацией, а также нарушения прав человека, насильственное перемещение и депортацию украинских граждан, включая детей, на российскую территорию, преследование и дискриминацию украинцев и местных крымских татар.

Также осуждается милитаризация Крымского полуострова, которая угрожает безопасности и стабильности Черного и Азовского морей, негативно влияет на свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность.

Участники саммита обязуются "поддерживать и реализовывать формулу мира президента Украины Владимира Зеленского как единственную эффективную дорожную карту для достижения мира, восстановления территориальной целостности Украины и обеспечения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине и регионе".

В заявлении парламентарии также обязуются оказывать всестороннюю поддержку международному расследованию военных преступлений, нарушений прав человека и преступлений против человечности, совершенных российскими оккупационными силами на оккупированных территориях Украины, включая Крым и Севастополь.

"Россия должна заплатить за ущерб и разрушения, которые она причинила. Мы привержены тому, чтобы привлечь виновных к полной ответственности и помочь Украине получить компенсацию за потери, ущерб и вред, которые она понесла в ходе российской агрессии,

а также поддерживать все согласованные международные усилия в этой области, в частности регистр ущерба, нанесенного Украине", - заявили участники саммита.

Они также обязуются поддержать введение и дальнейшее усиление санкций против России, способствовать, насколько это возможно, освобождению политических заключенных и других гражданских лиц, задержанных в ходе российской агрессии против Украины, и призывают международные наблюдательные органы сделать все возможное для продолжения мониторинга ситуации с правами человека на территориях Украины, включая Крым, которые все еще находятся под оккупацией.

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