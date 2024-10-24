Видео "Как они это сделали?": в Иманте средь бела дня ограбили квартиру

Вечером, когда было совершено преступление, хозяин квартиры находился на работе. Он узнал неприятную новость от своей жены. Мужчина сразу же помчался домой.

"Там уже была полиция. Были следователи, они вели расследование. На тех же окнах, на раме были отпечатки, но мы сами удивляемся, как они это сделали. И это произошло между 9:00 утра и 18:00 вечера - как они вообще могли открыть окно и никто не заметил? Это большой вопрос", - сказал пострадавший.

Мужчина рассказал, что преступники забрали действительно ценные вещи, но могло быть и хуже.

"Судя по тому, что было украдено, становится ясно, что люди, которые взяли эти вещи, знали, что они хотят забрать", - уверен хозяин квартиры.

Чтобы проникнуть в помещение на первом этаже, воры забрались на стул и открыли окно. Жители дома рассказали программе, что воры не новички, подобные случаи уже бывали.

"Это было восемь лет назад, но по почерку старая банда. Никто ничего не видел, никто ничего не знает", - поделились соседи.

Некоторое время назад пенсионер самостоятельно выгнал преступников с лестничной клетки.

Прежде чем совершить кражу, грабители, скорее всего, выполнили "домашнюю работу", то есть изучили распорядок дня и привычки жильцов квартиры, например, в какое время они выходят из квартиры, и в какое время возвращаются с работы.

Также воры, возможно, оценивали уровень благосостояния людей. Следует отметить, что в близлежащих домах не установлены камеры видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать действия нарушителей.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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