"Троянский конь" Москвы

Нехватку голосов для победы Майи Санду в первом туре выборов после опубликования его результатов некоторые политологи трактовали как катастрофу. В то же время Александру Стояногло они прочили победу в следующем туре при условии, что ему удастся собрать голоса всей оппозиции. Однако перед вторым туром выборов шансы Стояногло у оппозиции уменьшились в связи с темой, которая оказалась чувствительной для Молдовы. Дело в том, что блогеры, поддерживающие правящую партию "Действие и солидарность" (PAS) Марин Андоний и Раду Дуткович, в соцсетях призвали "не голосовать за Стояногло, потому что он гагауз". Партия PAS осудила ксенофобские высказывания блогеров в адрес Стояногло, уроженца столицы гагаузской автономии Комрата. Несмотря на это, этот нарратив был неоднократно повторен разными политсилами, что могло повлиять на рейтинг Стояногло, отмечают аналитики.

Бывший генпрокурор Молдовы, пророссийский кандидат в президенты Александр Стояногло Фото: DW: Vladislav Culiomza/REUTERS

Кроме того, основному сопернику Санду напомнили, как он, будучи генпрокурором Молдовы выпустил на свободу приговоренного к 18 годам тюрьмы по делу о "российском ландромате" бизнесмена Вячеслава Платона, сбежавшего позже в Лондон. А в 2020 году Стояногло отказался возбудить уголовное дело против лидера ПСРМ Игоря Додона по делу о "кульке" - речь о видео, на котором ныне беглый олигарх Влад Плахотнюк передает Додону пакет предположительно с деньгами на финансирование партии.