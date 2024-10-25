В Боснии подросток в полицейском участке зарезал стража порядка

"Совершенно неспровоцированное" нападение произошло около 21:00 в городе Босанска-Крупа, примерно в 200 километрах к северо-западу от Сараево. Нападавший родился в 2009 году, сообщил агентству Associated Press (AP) пресс-секретарь полиции Аднан Беганович.

Подозреваемый подросток задержан, полиция и следователи пытаются выяснить мотив нападения и все обстоятельства произошедшего. Раненый полицейский госпитализирован.

Должностные лица сообщили, что более подробную информацию предоставить не могут, так как нападавший - несовершеннолетний.

Министр внутренних дел федерации мусульман и хорватов Боснии и Герцеговины Рамо Исак сообщил государственной вещательной компании BHRT, что власти усилили меры безопасности после нападения.

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