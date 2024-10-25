С 19 сентября, когда в автоаварии погибли четверо подростков, о трагическом происшествии в СМИ и соцсетях говорили много. Довольно часто искались какие-то внешние обстоятельства, которые буквально вынудили поступить молодых людей так, как они поступили. В принципе, можно даже сказать, что в этой трагедии виновны абсолютно все другие, только не они сами.

Я воздерживался от высказываний на эту тему, пока недавно в соцсетях не заметил новость из СМИ - "В Лизумсе спилили "дерево - убийцу", забравшее жизни четырех подростков". Дерево - убийца! Неожиданно выскочило посреди дороги и всех убило. Простите, но это уже слишком.

Да, вот, виновным было дерево. Об этом ранее заявил и журналист Арнис Блодонс, что ненужные препятствия, например, деревья, слишком близко к дороге, что увеличивает риск ДТП. "Если бы эти деревья были срублены, мы бы не говорили о столь трагических последствиях", - сказал в свое время Блодонс в передаче Preses klubs.

В принципе, наверное, стоит спилить все деревья, которые находятся вблизи дорог. Так, чтобы было совсем безопасно. И в городах. Но, если на краю дороги какая-нибудь река - ее можно немного присыпать.

Еще виновным был туман - реально портил видимость. Если бы не было тумана и дерева, все бы было в порядке. Конечно, в трагедии виновно и то, что недавно было заменено дорожное покрытие и на нем еще не были нарисованы белые линии. Дорожные работы еще не были закончены, поэтому не было ни белых линий, ни столбиков с отражателями.

И вообще, подростки просто хотели покататься, чтобы проветрить головы. Семнадцатилетний парень купил машину, чтобы научиться ездить, но, так как ранее эту же машину регулярно видели в волости или у школы, то на ней ездил кто-то другой. Да, молодые люди ехали быстро, но они не ехали на диких скоростях, поэтому все абсолютно нормально.

Другими словами - всего лишь совпадение неудачных обстоятельств, деревья - убийцы и нехватающие линии на дороге. Виновны все остальные, только не сами молодые люди и их родители.