После произошедшего в конце августа этого года на озере Циецерес инцидента, в ходе которого водитель моторной лодки наехал на сапборд, на котором находились женщина и ее ребенок, водитель лодки приговорен к штрафу в размере 250 евро, сообщили представители Государственной полиции.
Инцидент с моторной лодкой и сапбордом: водитель приговорен к денежному штрафу
Согласно Закону о морском управлении и безопасности на море, за несоблюдение процедур, предусмотренных законодательством после аварии на воде, мужчина был оштрафован на 250 евро.
Полиция указывает, что по-прежнему продолжается расследование по другим административным процессам.
Как уже сообщалось, 25 августа полиция получила информацию от женщины, которая в 19:30 в Циецерской волости Салдусского края вместе с дочерью плавала на сапборде по озеру Циецерес. Во время поездки навстречу ехала моторная лодка, которая задела сапборд женщины, из-за чего тот перевернулся.
Женщина рассказала в Facebook, что они с дочерью сумели избежать тяжелых травм.
Передача 4.studija Латвийского телевидения связалась с пострадавшей женщиной, которая рассказала о произошедшем подробнее. Мнение водителя моторной лодки передаче выяснить не удалось:
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