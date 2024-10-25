Инцидент с моторной лодкой и сапбордом: водитель приговорен к денежному штрафу

Согласно Закону о морском управлении и безопасности на море, за несоблюдение процедур, предусмотренных законодательством после аварии на воде, мужчина был оштрафован на 250 евро.

Полиция указывает, что по-прежнему продолжается расследование по другим административным процессам.

Как уже сообщалось, 25 августа полиция получила информацию от женщины, которая в 19:30 в Циецерской волости Салдусского края вместе с дочерью плавала на сапборде по озеру Циецерес. Во время поездки навстречу ехала моторная лодка, которая задела сапборд женщины, из-за чего тот перевернулся.

Женщина рассказала в Facebook, что они с дочерью сумели избежать тяжелых травм.

Передача 4.studija Латвийского телевидения связалась с пострадавшей женщиной, которая рассказала о произошедшем подробнее. Мнение водителя моторной лодки передаче выяснить не удалось:

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