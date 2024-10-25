Видео "Гоняться за русскоязычными - последнее дело". Роднянский о "языковых войнах" в Украине

На YouTube-канале передачи "вДудь" появился трехчасовой выпуск, героем которого уже во второй раз стал Александр Роднянский.

В одном из вопросов Юрий Дудь напомнил, как мэр Ивано-Франковска в свое время сообщил, что в городе появятся "языковые инспекторы", притом проверять они будут не образование или телевидение, а разговоры на улице.

Александр Роднянский напомнил, как в середине 90-х основал первый популярный украиноязычный телеканал 1+1 и неоднократно заявлял, что Украина должна быть украиноязычной, но всегда был противником языковых войн. При этом государство, по мнению продюсера, должно оказывать поддержку культурным начинаниям на украинском языке.

"Украинский язык и культура долгое время находились в ущемленном положении. (...) И во время российской империи были жесткие законы, ограничивающие бытование украинского языка, и в советском союзе тоже", - рассказал он.