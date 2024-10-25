В последнее время все чаще говорится о том, что в цифровой среде мошенники пытаются вымогать деньги не только у частных лиц, но и у компаний. Кроме того, у предприятий мошенники могут пытаться получить не только финансовые ресурсы, но и различные важные данные, пишет Diena.
Газета: Целью мошенников становятся не только частные лица, но и компании
Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) намерена информировать о рисках кибербезопасности, с которыми приходится сталкиваться предприятиям, и этой осенью организует информативные вебинары.
При этом следует помнить, что угроза, исходящая от телефонных мошенников, тоже не исчезла.
Получая счет с непривычными реквизитами даже от вроде бы известного делового партнера, каждый бухгалтер и руководитель компании должен убедиться, что счет действительно настоящий, а не создан мошенниками.
"Даже если электронное письмо кажется убедительным, позвоните и спросите, действительно ли изменился банковский счет, адрес или произошло что-то еще экстраординарное",
- рекомендует Агрис Крастс, исполнительный директор консалтинговой компании по интернет-безопасности IT Center.
"Пятнадцать лет назад даже небольшие компании покупали файловый сервер для своей системы электронной почты. С точки зрения цифровой устойчивости такое решение сейчас не только небезопасно - слабо отслеживаемые компьютерные сети являются легкой мишенью для хакеров - но и непрактично", - говорит Крастс, рекомендуя небольшим предприятиям комплексные решения и профессиональные облачные сервисы, где безопасностью занимаются команды специалистов.
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