Газета: Целью мошенников становятся не только частные лица, но и компании

В последнее время все чаще говорится о том, что в цифровой среде мошенники пытаются вымогать деньги не только у частных лиц, но и у компаний. Кроме того, у предприятий мошенники могут пытаться получить не только финансовые ресурсы, но и различные важные данные, пишет Diena.