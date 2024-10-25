В Чечне недалеко от Грозного неизвестные обстреляли военно-транспортную колонну войск Росгвардии, погиб один гвардеец, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Служащий Росгвардии убит в перестрелке в Чечне
Еще один военнослужащий был ранен.
Нападавшие скрылись с места преступления.
Нападение произошло в четверг, 24 октября, в середине дня в станице Петропавловская Грозненского района, сообщается в Telegram-канале Baza, близком к российским силовым структурам.
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