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Alexandra Nekrasova

Служащий Росгвардии убит в перестрелке в Чечне

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Пистолет
Пистолет Фото: Schutterstock.com

В Чечне недалеко от Грозного неизвестные обстреляли военно-транспортную колонну войск Росгвардии, погиб один гвардеец, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Еще один военнослужащий был ранен.

Нападавшие скрылись с места преступления.

Нападение произошло в четверг, 24 октября, в середине дня в станице Петропавловская Грозненского района, сообщается в Telegram-канале Baza, близком к российским силовым структурам.

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