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Молодой человек боролся с бессонницей "альтернативным" методом. Дошло до больницы

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Гриб
Гриб Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Чтобы избавиться от нарушений сна, молодой человек использовал настойку красного мухомора. Однако результат оказался совершенно иным - он в крайне тяжелом состоянии попал в Рижскую восточную клиническую больницу (RAKUS). Об этом сообщает программа Bez Tabu.

Медики напоминают, что употреблять ядовитые грибы опасно.

"У пациента серьезные проблемы со здоровьем, включая бессознательное состояние, судороги, затрудненное дыхание, из-за чего он в настоящее время интубирован. Он находится на искусственной вентиляции легких, просыпается с выраженным психозом. Состояние пациента крайне тяжелое", - говорит руководитель клиники интенсивной терапии RAKUS и токсиколог Роберт Сташинскис.

В интернете можно найти советы употреблять мухоморы. Сташинскис рассказывает, что это может вызвать острые ощущения.

"Они содержат множество активных веществ. Абсолютное большинство употребляет их ради "кайфа". Красный мухомор вызывает состояние, схожее с алкогольным опьянением", - сообщил токсиколог.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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