Чтобы избавиться от нарушений сна, молодой человек использовал настойку красного мухомора. Однако результат оказался совершенно иным - он в крайне тяжелом состоянии попал в Рижскую восточную клиническую больницу (RAKUS). Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Молодой человек боролся с бессонницей "альтернативным" методом. Дошло до больницы
Медики напоминают, что употреблять ядовитые грибы опасно.
"У пациента серьезные проблемы со здоровьем, включая бессознательное состояние, судороги, затрудненное дыхание, из-за чего он в настоящее время интубирован. Он находится на искусственной вентиляции легких, просыпается с выраженным психозом. Состояние пациента крайне тяжелое", - говорит руководитель клиники интенсивной терапии RAKUS и токсиколог Роберт Сташинскис.
В интернете можно найти советы употреблять мухоморы. Сташинскис рассказывает, что это может вызвать острые ощущения.
"Они содержат множество активных веществ. Абсолютное большинство употребляет их ради "кайфа". Красный мухомор вызывает состояние, схожее с алкогольным опьянением", - сообщил токсиколог.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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