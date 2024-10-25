Видео Молодой человек попал в RAKUS: боролся с бессонницей "альтернативным" методом

Медики напоминают, что употреблять ядовитые грибы опасно.

"У пациента серьезные проблемы со здоровьем, включая бессознательное состояние, судороги, затрудненное дыхание, из-за чего он в настоящее время интубирован. Он находится на искусственной вентиляции легких, просыпается с выраженным психозом. Состояние пациента крайне тяжелое", - говорит руководитель клиники интенсивной терапии RAKUS и токсиколог Роберт Сташинскис.

В интернете можно найти советы употреблять мухоморы. Сташинскис рассказывает, что это может вызвать острые ощущения.

"Они содержат множество активных веществ. Абсолютное большинство употребляет их ради "кайфа". Красный мухомор вызывает состояние, схожее с алкогольным опьянением", - сообщил токсиколог.

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