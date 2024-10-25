Евросоюз предостерег Северную Корею от участия в войне РФ против Украины

24 октября во время пресс-конференции на полях саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин косвенно признал, что спутниковые снимки, указывающие на возможную переброску северокорейских солдат в РФ для подготовки их к боевым действиям против Украины, "что-то отражают".

"Снимки - они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают", - ответил Путин на вопрос одного из журналистов о курсирующих в СМИ фотографиях.

Подробнее президент РФ об этом не высказался - он сразу же переключился на критику Киева и обвинил в эскалации власти Украины и страны Запада, в ходе этого перечислив события, произошедшие в Украине с 2013 года.

По данным южнокорейской разведки, в России уже проходят обучение и подготовку к участиям в боевых действиях около 12 тысяч солдат из КНДР. Данные о присутствии северокорейских военных в РФ подтвердили и в НАТО. Главное управление разведки Украины (ГУР) в свою очередь сообщило, что первые их подразделения уже прибыли в Курскую область РФ. Пхеньян при этом продолжает отрицать отправку своих войск в Россию для их участия в войне.

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