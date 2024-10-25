Экологи обвинили Минсельхоз в проталкивании правил, которые будут вредить лесам

Авторы письма поясняют, что в октябре Минсельхоз представил на общественное обсуждение поправки к двум нормативным актам - о правилах вырубки лесов и о правилах инвентаризации лесов и обращения информации в лесном государственном реестре.

"Формально эти поправки к правилам продвигались с целью снижения административного бремени за счет упрощения требований к регистрации данных, но на самом деле они преследуют совершенно другие "цели", - говорят экологи.

Они отмечают, что поправки не только фактически легализуют сниженные нормы сплошных вырубок, которые были успешно оспорены природоохранными организациями в Конституционном суде, но и включают другие меры, которые увеличат интенсивность лесозаготовок, негативно влияя на лесную среду. В то же время, согласно аннотации к поправкам, Минсельхоз не только не оценило их влияние на окружающую среду, но даже не считает, что такое влияние может быть, утверждают общество Zaļā brīvība, Латвийская ассоциация органического земледелия, Латвийский фонд природы, Латвийское орнитологическое общество (LOB) и Всемирный фонд дикой природы.