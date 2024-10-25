Несколько экологических организаций обратились с открытым письмом к премьер-министру Эвике Силине с призывом остановить Министерство сельского хозяйства от внесения изменений в правила вырубки деревьев в лесах, сообщают защитники окружающей среды.
Экологи обвинили Минсельхоз в проталкивании правил, которые будут вредить лесам
Авторы письма поясняют, что в октябре Минсельхоз представил на общественное обсуждение поправки к двум нормативным актам - о правилах вырубки лесов и о правилах инвентаризации лесов и обращения информации в лесном государственном реестре.
"Формально эти поправки к правилам продвигались с целью снижения административного бремени за счет упрощения требований к регистрации данных, но на самом деле они преследуют совершенно другие "цели", - говорят экологи.
Они отмечают, что поправки не только фактически легализуют сниженные нормы сплошных вырубок, которые были успешно оспорены природоохранными организациями в Конституционном суде, но и включают другие меры, которые увеличат интенсивность лесозаготовок, негативно влияя на лесную среду. В то же время, согласно аннотации к поправкам, Минсельхоз не только не оценило их влияние на окружающую среду, но даже не считает, что такое влияние может быть, утверждают общество Zaļā brīvība, Латвийская ассоциация органического земледелия, Латвийский фонд природы, Латвийское орнитологическое общество (LOB) и Всемирный фонд дикой природы.
Защитники природы указывают, что поправки к правилам вырубки деревьев в лесах увеличат максимальную площадь вырубки с двух до пяти гектаров в значительной части латвийских лесов. Кроме того, в поправках предусмотрена лазейка, которая позволит отменить это ограничение, если на одном и том же участке планируется провести несколько сплошных рубок.
При этом, если вырубка леса будет проводиться как "восстановительная", то ограничения на площадь сплошных рубок вообще не придется соблюдать. В сосново-березовых лесах с одинаковой долей деревьев этих пород можно будет проводить "восстановительную вырубку", когда деревья достигнут 40-летнего возраста, хотя по закону возраст основной рубки составляет 101 год для сосны и 71 год для березы.
"Неприемлемо, что Минсельхоз в очередной раз проталкивает серьезные изменения в законах с потенциально значительными экологическими последствиями без надлежащей оценки и без достаточного обсуждения с заинтересованными сторонами", - заявил эксперт общества Zaļā brīvība Валтер Кинна.
Депутат от правящей партии "Прогрессивные" Эдмунд Цепуритис заявил в социальных сетях, что партия не поддержит эти поправки, если сохранятся риски, выявленные в ходе консультаций с общественностью: увеличение вырубки леса и ослабление защиты природных богатств.
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