Польские СМИ: Российская разведка участвует в диверсиях в Европе

Эти инциденты вызывают опасения, что террористические атаки, спонсируемые Россией, могут быть осуществлены с использованием опасных грузов, а также повышают риск авиационных катастроф в Германии.

Финансируемые Россией диверсанты подозреваются в организации опасных инцидентов по всей Европе.

Газета получила информацию из международного расследования, проведенного Агентством внутренней безопасности Польши и прокуратурой в сотрудничестве с правоохранительными органами Литвы, Германии и Великобритании.

Дело касается пожара на транспортном узле в Яблоново, недалеко от Варшавы, где сгорел трейлер, перевозивший посылки экспресс-почты.

По словам источников газеты, инцидент может быть актом российского саботажа, поскольку в одной из посылок, отправленных из Вильнюса, находилось зажигательное устройство.

За день до этого инцидента в аэропорту Лейпцига в Германии загорелся контейнер с посылками в трюме грузового самолета.

Немецкая разведка также заподозрила саботаж, указав, что посылка пришла из стран Балтии.

В нем было обнаружено воспламеняющееся устройство, спрятанное в электрической массажной подушке китайского производства и интимных товарах, а также воспламеняющееся вещество в косметических продуктах.

Через два дня после пожара в Лейпциге на транспортном объекте в Бирмингеме вспыхнул еще один пожар, что заставило британские власти предположить, что это был спланированный террористический акт, организованный Россией.

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