Военная разведка России (ГРУ) причастна к нескольким диверсиям в разных странах Европы, включая пожары на транспортных узлах в Польше и Великобритании, сообщает польское издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники.
Польские СМИ: Российская разведка участвует в диверсиях в Европе
Эти инциденты вызывают опасения, что террористические атаки, спонсируемые Россией, могут быть осуществлены с использованием опасных грузов, а также повышают риск авиационных катастроф в Германии.
Финансируемые Россией диверсанты подозреваются в организации опасных инцидентов по всей Европе.
Газета получила информацию из международного расследования, проведенного Агентством внутренней безопасности Польши и прокуратурой в сотрудничестве с правоохранительными органами Литвы, Германии и Великобритании.
Дело касается пожара на транспортном узле в Яблоново, недалеко от Варшавы, где сгорел трейлер, перевозивший посылки экспресс-почты.
По словам источников газеты, инцидент может быть актом российского саботажа, поскольку в одной из посылок, отправленных из Вильнюса, находилось зажигательное устройство.
За день до этого инцидента в аэропорту Лейпцига в Германии загорелся контейнер с посылками в трюме грузового самолета.
В нем было обнаружено воспламеняющееся устройство, спрятанное в электрической массажной подушке китайского производства и интимных товарах, а также воспламеняющееся вещество в косметических продуктах.
Через два дня после пожара в Лейпциге на транспортном объекте в Бирмингеме вспыхнул еще один пожар, что заставило британские власти предположить, что это был спланированный террористический акт, организованный Россией.
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