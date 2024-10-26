Видео Воруют почти каждый день. За последние годы количество краж в магазинах значительно возросло

Попытки краж в магазине Rimi на улице Слиежу - обычное дело. Со временем сотрудники заметили постоянных клиентов, которые склонны к воровству, поэтому они обращают особое внимание на то, что эти люди выносят из магазина.

Каспар, который был в магазине в один из случаев, когда был пойман вор, вспоминает, что один из них "нагрузил" рюкзак бутылками с бальзамом, а затем попытался убежать.

"Охранник схватил его, а другие пытались вытащить его и увести пойманного мужчину оттуда. Мы повалили его на землю, но они пытались тащить его за руки, за ноги, за обувь, лишь бы только утащить его," - рассказывает Каспар.

Однако представитель Rimi Инга Бите говорит, что ситуация была не столь драматичной. Охранник справился с ситуацией и вежливо вывел мужчину из магазина, конфисковав найденные в его рюкзаке вещи.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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