Инфляция в стране стремительно растет, поэтому люди, находящиеся в плохом материальном положении, иногда делают выбор в пользу воровства. За последние три года количество мелких краж в стране выросло на 31%. В 2023 году зарегистрировано почти на 3000 преступлений больше, чем в 2021 году. Например, в рижском микрорайоне Саркандаугава кражи наблюдаются довольно часто, и сотрудники магазинов уже считают подобные ситуации повседневными, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Воруют почти каждый день. За последние годы количество краж в магазинах значительно возросло
Попытки краж в магазине Rimi на улице Слиежу - обычное дело. Со временем сотрудники заметили постоянных клиентов, которые склонны к воровству, поэтому они обращают особое внимание на то, что эти люди выносят из магазина.
Каспар, который был в магазине в один из случаев, когда был пойман вор, вспоминает, что один из них "нагрузил" рюкзак бутылками с бальзамом, а затем попытался убежать.
"Охранник схватил его, а другие пытались вытащить его и увести пойманного мужчину оттуда. Мы повалили его на землю, но они пытались тащить его за руки, за ноги, за обувь, лишь бы только утащить его," - рассказывает Каспар.
Однако представитель Rimi Инга Бите говорит, что ситуация была не столь драматичной. Охранник справился с ситуацией и вежливо вывел мужчину из магазина, конфисковав найденные в его рюкзаке вещи.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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