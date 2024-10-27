В субботу, 26 октября, в "Арена Рига" состоялся концерт группы Instrumenti "Говорит Рига", собрав широкий круг слушателей. Посмотри на фото.
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Фото ⟩ Instrumenti вернулись в "Арена Рига" и восхитили слушателей
Instrumenti, выпустившие в конце августа свой новейший альбом "Говорит Рига", только что устроили масштабное концертное шоу "Арена Рига".
Впервые Instrumenti собрали полную арену в конце 2011 года в рамках концертного тура в честь дебютного альбома TRU, после чего крупнейшие концерты Instrumenti прошли на Большой эстраде Межапарка и стадионе "Даугава".