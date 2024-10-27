Фото Instrumenti вернулись в "Арена Рига" и восхитили слушателей

Instrumenti , выпустившие в конце августа свой новейший альбом "Говорит Рига", только что устроили масштабное концертное шоу "Арена Рига".

Впервые Instrumenti собрали полную арену в конце 2011 года в рамках концертного тура в честь дебютного альбома TRU, после чего крупнейшие концерты Instrumenti прошли на Большой эстраде Межапарка и стадионе "Даугава".

Instrumenti - группа, в которую входят Янис Шипкевиц и Рейнис Сеянс, сотрудничающие с выдающейся творческой и технической командой, всегда отличалась способностью создавать запоминающиеся концерты, на которых яркие элементы шоу образуют гармоничное соединение с порой интимной и хрупкой атмосферой, создавая таким образом уникальный и запоминающийся опыт для каждого присутствующего.