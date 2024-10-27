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Как перевод часов влияет на здоровье? Отвечают специалисты

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Фото: New Africa/Shutterstock

В ночь на воскресенье, 27 октября, Латвия перешла на зимнее время. Латвийское радио выяснило у специалистов, насколько это влияет на на здоровье людей. Об этом сообщает портал LSM+.

Представитель Минэкономики Нормунд Фрейбергс рассказал, что современная экономика почти не получает пользы от перевода часов.

"Когда придумали летнее время, наша промышленность была совсем другой - тогда [от перевода стрелок] была экономия энергии и другие вещи. Последние опросы Министерства экономики и Европейской комиссии показывают, что [в наши дни] экономия энергии в связи со сменой летнего времени несущественна".

Специалист по лечению бессонницы, доктор Наталия Берзиня поделилась, как перевод часов влияет на человека.

"Это может повлиять и на общее состояние здоровья человека, сердечно-сосудистые заболевания. Может влиять на психологическое состояние. Есть исследования о том, что риск депрессии или тревоги также может увеличиться. В целом довольно велика доля людей, которым сложно справиться с этими изменениями, требуется больше времени на адаптацию", - объяснила Берзиня.

Нормунд Лимба, доцент Кафедры физиологии и биохимии человека Рижского университета им Страдиня также считает, что это несет вред здоровью.

"Один фактор - вырабатываемые условный рефлекс: если мы идем спать каждый вечер в одно и то же время, организм подготавливается к состоянию сна, и сон выстраивает фазы так, чтобы мы получили наилучший отдых. При переводе же часов этот условный рефлекс должен измениться. Также ритм задает свет, и он тоже меняется с переводом часов", - рассказал Лимба.

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