В ночь на воскресенье, 27 октября, Латвия перешла на зимнее время. Латвийское радио выяснило у специалистов, насколько это влияет на на здоровье людей. Об этом сообщает портал LSM+.
Как перевод часов влияет на здоровье? Отвечают специалисты
Представитель Минэкономики Нормунд Фрейбергс рассказал, что современная экономика почти не получает пользы от перевода часов.
"Когда придумали летнее время, наша промышленность была совсем другой - тогда [от перевода стрелок] была экономия энергии и другие вещи. Последние опросы Министерства экономики и Европейской комиссии показывают, что [в наши дни] экономия энергии в связи со сменой летнего времени несущественна".
Специалист по лечению бессонницы, доктор Наталия Берзиня поделилась, как перевод часов влияет на человека.
"Это может повлиять и на общее состояние здоровья человека, сердечно-сосудистые заболевания. Может влиять на психологическое состояние. Есть исследования о том, что риск депрессии или тревоги также может увеличиться. В целом довольно велика доля людей, которым сложно справиться с этими изменениями, требуется больше времени на адаптацию", - объяснила Берзиня.
Нормунд Лимба, доцент Кафедры физиологии и биохимии человека Рижского университета им Страдиня также считает, что это несет вред здоровью.
"Один фактор - вырабатываемые условный рефлекс: если мы идем спать каждый вечер в одно и то же время, организм подготавливается к состоянию сна, и сон выстраивает фазы так, чтобы мы получили наилучший отдых. При переводе же часов этот условный рефлекс должен измениться. Также ритм задает свет, и он тоже меняется с переводом часов", - рассказал Лимба.
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